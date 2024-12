パリス・ヒルトン(43)が、大胆なクリスマスプレゼントに扮した姿を自身のSNSに投稿した。巨大なクリスマスツリーの前に立つパリスは何も着ておらず、大きなリボンだけで胸と股間を隠している。動画ではパリスが音楽に合わせながら身体を動かしているが、リボンが揺れるたびに、隠されている部分が見えそうになっている。多くのフォロワーは「とても魅力的」と称賛した一方、「こんな姿は見たくない」「もっと自分を大切にして」などと困惑する声も寄せられた。

【この記事の動画を見る】パリス・ヒルトンは現地時間25日、自身のInstagramに動画を投稿し、大胆な“クリスマスプレゼント”姿を披露した。動画には、赤いリボンで身体を隠して立つパリスの姿が映し出されている。パリスはリボンの蝶結びの部分を両胸に当て、床まで伸びる長いリボンの端で股間を隠していた。巨大なクリスマスツリーと白いリボンが付いたピンクのギフトボックスの前に立つと、アリアナ・グランデのクリスマスソング『サンタ・テル・ミー』に合わせて口ずさみつつ、身体を軽く揺らしていた。パリスは胸と股間をリボンで隠しながらダンスをしているが、身体を動かすたびにリボンが揺れるため、今にも見えそうだった。投稿には「私の存在がプレゼントなの」とメッセージを添え、自身の口癖である「That’s hot(それってイケてる)」というフレーズをタグ付けしていた。別の投稿では、パリスがプレゼントの箱に座る場面や、サイドから撮影した姿を収めた大胆な写真を数枚公開した。コメント欄には、パリスの夫カーター・リウム氏(43)が「ママには何でもできる力がある。それを示している姿は素晴らしいよ!」と書き込んだ。フォロワーからは「クリスマスの女王!」「気絶しそう」「とても魅力的」といった称賛の声が上がった一方で、パリスの大胆すぎる姿に戸惑う声も少なくなかった。「オーマイガー。彼女はもっと大人になっていると思っていたのに。」「あなたが大好きだけど、こんな姿は見たくない。こういう姿は夫だけに見せるべきじゃないかしら。」「これにはどんな意味があるの?」「これは悲しい。もっと自分を大切にしてほしい。」画像は『Paris Hilton Instagram「My Christmas PJ’s at @Amazon turn Christmas into Slivmas!」「All wrapped up and ready to sliv this holiday season」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)