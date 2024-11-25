´¨¤µ¤¬´é¤Î¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¡ª¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¡ÖÃº»À¿å¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤È©¤Ø
¡Ö¶¯¤¤»ç³°Àþ¤äÎä¤¨¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¡¢´À¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤äÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿¡È²Æ¸Ï¤ì¡É¤ÎÈ©¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤ÞÅß¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¿¼¹ï¤Ê´¥Áç¤ÇÇº¤à¤³¤È¤Ë¡£ÆÃ¤Ë40Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤ÏÂå¼Õ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï·²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢ÈþÍÆ²È¤ÇÈþ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¸¦µæ½ê¤ò¼çºË¤¹¤ë¾®ÎÓ¤Ò¤íÈþ¤µ¤ó¤À¡£
¡Öµ¤²¹¤¬¤°¤Ã¤ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¡È´éÎä¤¨¡É¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÙ¤¯¼å¤¤ÌÓºÙ·ì´É¤Ë½½Ê¬¤Ê·ì±Õ¤¬Î®¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÈ©¤Î·ì¹Ô¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¯¤¹¤ß¡¦¤à¤¯¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®ÎÓ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤½¤ó¤Ê´éÎä¤¨¤Î¾É¾õ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖÃº»À¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ÈþÍÆË¡¤À¤È¤¤¤¦¡£Ãº»À¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹â·ì°µ¤ä¿´Â¡¼À´µ¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â²¹Àô¡ÊÃº»ÀÀô¡Ë¤Ê¤É¤ÇÊÝÍÜ¤Î¤¿¤á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ½ý¼£ÎÅÍÑ¥²¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤ÎÈ¯É½¡Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¿È¶á¤ÊÃº»À¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃº»À¿å¡×¤Ë¤â¡¢´éÎä¤¨¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£
¡ÖÃº»À¿å¤Ë¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤¤¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãº»À¿å¤ò°û¤à°Ê³°¤Ë¡¢³°Â¦¤«¤éÈéÉæ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¥±¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢È©¤Ë¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
Ãº»À¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÃº»À¥¬¥¹¤ÎÀ®Ê¬¤Ï¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤À¡£Æó»À²½ÃºÁÇ¤Ïµ¤ÂÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï·ÐÈéµÛ¼ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈéÉæ¤Ë¿»Æ©¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£
±ÕÂÎ¤ËÍÏ¤±¤³¤ó¤ÀÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÏÊ¬»ÒÎÌ¤¬Èó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢ÌÓºÙ·ì´É¤Þ¤ÇÅþÃ£¡£Æó»À²½ÃºÁÇ¤¬·ì´É¤ËÆþ¤ê¡¢·ì´ÉÆâ¤¬°ì»þÅª¤Ë»À·ç¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·ì´É¤¬³ÈÄ¥¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·ì¹Ô¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈþÍÆË¡¤¬¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÖÃº»À¿å3Ê¬¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤À¡£
¡Ö»ä¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤ËÃº»À¿å¤ò´Þ¤Þ¤»¤Æ´é¤ËÅ½¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤äÅüÊ¬¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ3Ê¬¤¿¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤Î²½¾Ñ¿å¡¢ÈþÍÆ±Õ¡¢Æý±Õ¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¤òÆþÇ°¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ß¤ÇOK¡£1»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Î°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£È©¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¡¢ÌÓ·ê±ø¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¡ª
Ãº»À¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òµÛÃå¤µ¤»¤ëÀ¼Á¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á·ì¹Ô²þÁ±°Ê³°¤Ë¤â¡¢È©¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ÌÓ·ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ï·ÇÑÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¯¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¼ÂºÝ»ä¤Ï¡¢¤à¤¯¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢»É·ãÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÃº»À¿å¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¹¡£È©¤¬¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤à¤¯¤ß¤¬²ò¾Ã¡¢È©¤¬¥¤¥¥¤¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¤ï¤á¤ÆÂ¨¸úÀ¤Î¹â¤¤ÈþÍÆË¡¤Ç¤¹¡×
Ä¹¤¯¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÃº»À¿å¤Î»É·ã¤¬È©¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï3Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤È¤É¤á¤è¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Á°¸å¤ÎÊÝ¼¾¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£ËèÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌÈ©¤Ï½µ¤Ë1ÅÙ¤¯¤é¤¤¡¢ÉÒ´¶È©¤Î¾ì¹ç¤Ï1¥«·î¤Ë1¡Á2ÅÙ¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬¤è¤¤¤½¤¦¤À¡£
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ä«¤ä¡¢Ìë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤ÆÌÓ·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¹Ô¤¨¤Ð¡¢ÌÓ·ê±ø¤ì¤Ë¤è¤ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
È©¹Ó¤ì¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤âÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢Ãº»À¤¬È´¤±¤¿¤â¤Î¤Ï¸ú¤ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãº»À¿å¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë»È¤¤ÀÚ¤í¤¦¡£
¡ÖÃº»À¤Ï¡¢Ç»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ûÎÁÍÑ¤ÎÃº»À¿å¤è¤êÇ»ÅÙ¤Î¹â¤¤»ÔÈÎ¤ÎÃº»À¥³¥¹¥á¤Ï¡¢ÈþÍÆ¸ú²Ì¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»É·ã¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ãº»À¥³¥¹¥á¤ÏºÇ¶á¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸ú²Ì¤¬¤Û¤·¤¤Êý¤Ï¤½¤Á¤é¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡È´éÎä¤¨¡É¤ò²þÁ±¤¹¤ëÃº»À¿å¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹5ºÐ¤Î¸«¤¿ÌÜ°õ¾Ý¤ò¤«¤Ê¤¨¤è¤¦¡ª
¡Ú¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Û
¾®ÎÓ¤Ò¤íÈþ¤µ¤ó
ÈþÍÆ²È¡¢Èþ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¸¦µæ½ê¼çºË¡£¥á¥Ç¥£¥¢³èÆ°¡¢¥×¥í¸þ¤±¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Þ¤Ç¹¤¯³èÌö¡£¡ØÈþÍÆ¤Î¤³¤¿¤¨¡Ù¡ÊÍëÄ»¼Ò¡Ë¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£