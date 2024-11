BTSのV、パク・ヒョシンとのデュエット曲「Winter Ahead」歌詞の一部をサプライズ公開

BTS(防弾少年団)のVとパク・ヒョシンの出会いで話題を集めている「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)」の歌詞の一部が公開された。Vは本日(23日)0時(以下、韓国時間)、公式SNSを通じてパク・ヒョシンが参加したデジタルシングル「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)」のリリックポスターを掲載した。今回のイメージには「There's a winter ahead Whether it's cold and wet / We're always warm in paradise(冬が近づいて寒く、荒い天気でも僕たちは楽園でいつも暖かいでしょう)」という歌詞が盛り込まれた。ロマンチックな文言を通じて、新曲の雰囲気がうかがえる。

11月25日と27日の0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)」のミュージックビデオ予告映像が公開される。この映像は同日午前6時から新世界スクエアで上映される予定だ。新世界スクエアは、新世界百貨店本店の外壁メディアファサードを一新して造成した超大型デジタルサイネージだ。本編のミュージックビデオもここで見る事ができる。ミュージックビデオは29日の午後2時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルと新世界スクエアで同時公開される。特にリリース当日は、新世界スクエアのプライム時間帯である午後6時から10時まで定刻のたび、サウンドと共にフルバージョンで上映される。11月30日から来月13日まで30秒分量に編集された映像が放映される。ロマンチックな歌詞と温かなメロディが特徴であるこの曲を、年末の雰囲気漂う場所で鑑賞するだけで特別な思い出になると期待を高めている。Vは年末のたびに、「Snow Flower(feat.Peakboy)」「Christmas Tree」「wherever u r(ft.V of BTS)」など、プレゼントのような音楽を発表してきた。「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)」は今年、Vが準備した新しい冬の歌だ。アメリカのジャズボーカリストのノラ・ジョーンズ(Norah Jones)の「Don't know why」を手掛けたジェシー・ハリス(Jesse Harris)が歌詞作業に参加した。メロディにはジャズが好きなVの好みが反映されている。さらに、魅力的なパク・ヒョシンの歌声が加わり、この冬、人々に温もりを届ける曲になると期待されている。