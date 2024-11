数量限定オリジナルメッセンジャーバッグプレゼントも！TRP-01 × CRONOS

ハセガワモビリティは、スタイリッシュ且つ独創的なデザインが特長の“フィジタル パフォーマンス クロージング(※)”を提案するCRONOSと電動二輪モビリティ世界最大のYADEA電動アシスト自転車TRP-01のコラボアイテム「TRP-01 × CRONOS」を2024年11月25日(月)11時〜12月25日(水)20時まで期間限定で発売します。

TRP-01 × CRONOS

モーター :定格出力500W

バッテリー :LG製 48V/20Ah リチウムバッテリー PSE

最大航続距離 :196km(アシスト1モード)、125km(アシスト3モード)

防水レベル :IPX5

サスペンション:フロント、リア

前後ブレーキ :油圧ディスクブレーキ

フレーム :アルミニウム合金

製品重量 :35kg

製品サイズ :W600 × D1690 × H1040mm

走行モード :3モード

タイヤ :20インチ

充電時間 :6h

認証 :CE、UL、PSE

販売は、CRONOSの各店舗・ECサイトにて購入できます。

店舗での購入特典として、数量限定CRONOSオリジナルのメッセンジャーバッグをプレゼント。

CRONOS Official Online Store: https://cronos-fit.com/pages/cronos-xyadea-trp-01

【TRP-01 × CRONOS特長】

YADEA「TRP-01」は、大人の遊び心をくすぐるクラシックデザインかつ500Wで抜群のパワフルさと極太タイヤで安定感抜群の電動アシスト自転車。

2023年9月に発売後、同製品のコラボモデルは初。

YADEAのビジュアルとCRONOSのスタイリングがマッチしボディにあしらったロゴマークがコラボ製品としてのこだわりを表現。

CRONOS×YADEA

イメージカット

◆コラボレーションの理由

“フィットネスを通じて人々の社会を豊かにする”を経営理念に置くCRONOSの店舗には、電動アシスト自転車で来店される方々が増加傾向にあり、CRONOSが大事にする3要素“近未来・スマート・クール”とYADEAの手掛ける製品のイメージや世界観に親和性の高さを感じコラボレーションが実現しました。

日本発のラグジュアリーフィットネスアパレルブランドのパイオニア「CRONOS」と電動二輪モビリティ世界一のブランド「YADEA」のスペシャルなタッグの第一弾として、電動アシスト自転車をローンチ。

「普通自転車」「駆動補助機付き」の2種類の型式を取得した安全面と法遵守の機体で、CRONOSとYADEAのユーザーに提案します。

CRONOSオリジナルのメッセンジャーバッグ

◆CRONOSオリジナルのメッセンジャーバッグ

店舗で購入された方限定で、オリジナルのメッセンジャーバッグをプレゼント。

※数量限定モデル

