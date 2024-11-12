「30MM AC6」よりベイラム製AC「BD-011 MELANDER」が2025年6月発売！
【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER】
2025年6月 発売予定
価格：2,530円
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
2025年6月 発売予定
価格：2,530円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」を2025年6月に発売する。価格は2,530円。
本製品は、フロムソフトウェアが手がけるロボットアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、ベイラム製のAC「BD-011 MELANDER」を、同社のブラモデルシリーズ「30 MINUTES MISSIONS （30MM）」のフォーマットでプラモデル化したもの。
今回11月12日に実施した配信「第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」にて本製品が初公開され、本製品のCG画像や原型見本が公開された。【第8回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
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