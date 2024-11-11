ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£±£°¡ó²¼²ó¤ë¡¢£±£°·î£²£³Æü°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.94¡¡7.48¡¡8.45¡¡7.43
1MO¡¡10.18¡¡6.89¡¡9.01¡¡7.00
3MO¡¡10.39¡¡6.60¡¡9.55¡¡7.08
6MO¡¡10.33¡¡6.62¡¡9.75¡¡7.40
9MO¡¡10.22¡¡6.64¡¡9.82¡¡7.58
1YR¡¡10.19¡¡6.69¡¡9.89¡¡7.78
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.55¡¡10.24¡¡6.67
1MO¡¡10.11¡¡9.69¡¡6.54
3MO¡¡10.63¡¡9.31¡¡6.63
6MO¡¡10.79¡¡9.49¡¡6.86
9MO¡¡10.88¡¡9.56¡¡7.02
1YR¡¡10.93¡¡9.63¡¡7.16
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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