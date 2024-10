2025年1月4日(土)・5日(日)に幕張メッセ国際展示場で開催される『rockin’on sonic』の第3弾追加アーティスト、そしてステージ別のラインナップが発表された。

1月4日(土)には、昨年デビュー作が15周年を迎えた踊れるロック最終兵器 FRIENDLY FIRES、今年の単独公演が完売となった新世代UKロックシーンの旗手 THE SNUTSが決定。1月5日(日)には、欧米ではアリーナ級の会場をソールドアウトにするドリーム・ポップ・バンド CIGARETTES AFTER SEX、そしてロッキング・オンとクリエイティブマンがプッシュするニューヨークの新星・MONOBLOCが追加となった。

チケットは、イープラスほか各プレイガイドにて販売中。

ステージ別ラインナップ

1月4日(土)

-GALAXY STAGE-

PULP / PRIMAL SCREAM / JIMMY EAT WORLD / FRIENDLY FIRES

-COSMO STAGE-

ST. VINCENT / WEDNESDAY / THE SNUTS / LUVCAT

1月5日(日)

-GALAXY STAGE-

WEEZER / DEATH CAB FOR CUTIE / MANIC STREET PREACHERS ..and more!

-COSMO STAGE-

CIGARETTES AFTER SEX / THE LEMON TWIGS / MONOBLOC ..and more!