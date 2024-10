「塩ラーメン」がお得に食べられるクーポンも！天下一品

「天下一品」は、2024年11月10日(日)創業記念日にアプリ会員様限定で各店舗101名に「創業記念クーポン」として、塩ラーメンがお得に食べられるクーポンを進呈します。

「天下一品」は、2024年11月10日(日)創業記念日にアプリ会員様限定で各店舗101名様に「創業記念クーポン」として、塩ラーメンがお得に食べられるクーポンを進呈します。

※2024年10月19日(土)時点での店舗数です。

◆2024年の創業記念日は一味違う!

2024年の創業記念日は、新商品「塩ラーメン」の販売を記念して、アプリ会員様限定で各店舗101名様に「塩ラーメン1杯500円クーポン」を進呈します。

11月10日(日)にご来店いただき、店内にてラーメン1杯をお召し上がりの方に、天下一品公式アプリ内に塩ラーメンクーポンを進呈。

各店舗先着101名様限定です。

クーポンの進呈は、11月10日(日)当日のみとなります。

※101名様に達し次第、進呈を終了します。

クーポンの利用期間は、11月11日(月)〜12月10日(火)となります。

創業記念クーポンについて

<期間>

2024年11月10日(日) 営業開始から営業終了まで

※一部開催していない店舗もあります。

<対象者>

11月10日(日)に店内にてラーメンを注文のお客様が対象。

※ミニラーメン単品・家麺(お持ち帰りラーメン・オンラインショップ)・宅配サービスは対象外とします。

<進呈方法>

1. ご来店の際に二次元コードが印字された用紙をお渡しします。

2. 二次元コードをアプリ内のカメラで読み取ります。

3. アプリの「クーポン」画面に「塩ラーメン(並)1杯500円クーポン」が進呈されます。

二次元コード読み取り期限は、【11月13日(水)24時まで】です。

※読み取り期限以降の読み取りは不可となりますのでご注意ください。

※店舗でお渡しさせていただく二次元コードが印字された用紙は、当該クーポンではございません。

持参いただきましても、割引対応はいたしません。

塩ラーメン1杯500円クーポン

<クーポン利用について>

塩ラーメン(並)単品に利用できます。

※その他のラーメン・定食・お持ち帰り商品・宅配サービス・オンラインショップには利用いただけません。

・塩ラーメン1杯500円クーポンは、日本国内の全店で利用できます。

※一部利用いただけない店舗もあります。

・他のサービス(他の割引券・アプリクーポン・店舗独自のタイムサービス等を含む)との併用はできません。

<クーポン利用期間>

2024年11月11日(月)〜12月10日(火)

「天下一品公式アプリ」の詳細とインストールはこちらを確認してください。

URL : https://www.tenkaippin.co.jp/news/1950/

対象OS: iOS 14以上/Android 9.0以上

■「アプリで天下一品祭り」キャンペーン詳細

URL: https://www.tenkaippin.co.jp/2024matsuri/

新型コロナウイルス感染状況や、天災地変、その他やむを得ない事由により、キャンペーンを予告なく変更、延期、または中止する場合があります。

