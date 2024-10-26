2024年度の山形県高校駅伝が10月26日（土）、山形県長井市で行われています。

男子は16チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。

【激走の模様は画像ギャラリーでもご覧いただけます】（男子②）（随時更新）

第4中継所の通過順位（速報値）は以下の通りです。



順位 変動 学校名 走者

１位 → 酒田南 古川 一琉 (2)→小野寺 政風(2)

２位 → 東海大山形 黒山 陽仁 (2)→大室 優駿 (2)

３位 → 山形中央 佐藤 圭哉 (2)→加賀美 大和(2)

４位 → 山形南 田中 佑樹 (2)→亀井 耕 (2)

５位 → 米沢中央 黒澤 叶 (1)→片桐 舜 (2)

６位 → 鶴岡工業 戸林 広明 (1)→佐藤 永絆 (1)

７位 → 天童・寒河江・寒河江工業 志子田 皇 (2)→森谷 颯太 (2)

８位 ↑ 九里学園 山田 颯斗 (1)→鈴木 颯汰 (1)

- 繰 新庄東 齋藤 羽留 (3)→星川 優人 (2)

９位 → 長井 板垣 然 (2)→大滝 颯斗 (2)

- 繰 山形市立商業 髙橋 るい (1)→武田 悠希 (3)

10位 ↑ 鶴岡東 佐藤 来愛 (2)→春日 龍之介(2)

11位 ↓ 致道館 成澤 優人 (1)→大滝 拓生 (2)

- 繰 米沢興譲館 星澤 涼正 (2)→松浦 悠真 (1)

- 繰 山形東・山形工業・日大山形 本間 直輝 (1)→小田切 悠俐(2)

- 繰 創学館 安達 純平 (1)→本間 輝空 (2)

このほかの中継所の情報は別の記事で配信しています。