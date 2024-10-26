2024年度の山形県高校駅伝が10月26日（土）、山形県長井市で行われています。
男子は16チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。

【激走の模様は画像ギャラリーでもご覧いただけます】（男子②）（随時更新）

第4中継所の通過順位（速報値）は以下の通りです。


順位　変動　学校名　　　　　　　　　　　　走者
１位　 →　酒田南　　　　　　　　　　　　古川　一琉　(2)→小野寺　政風(2)
２位　 →　東海大山形　　　　　　　　　　黒山　陽仁　(2)→大室　優駿　(2)
３位　 →　山形中央　　　　　　　　　　　佐藤　圭哉　(2)→加賀美　大和(2)
４位　 →　山形南　　　　　　　　　　　　田中　佑樹　(2)→亀井　　耕　(2)
５位　 →　米沢中央　　　　　　　　　　　黒澤　　叶　(1)→片桐　　舜　(2)
６位　 →　鶴岡工業　　　　　　　　　　　戸林　広明　(1)→佐藤　永絆　(1)
７位　 →　天童・寒河江・寒河江工業　　　志子田　皇　(2)→森谷　颯太　(2)
８位　 ↑　九里学園　　　　　　　　　　　山田　颯斗　(1)→鈴木　颯汰　(1)
　-　  繰　新庄東　　　　　　　　　　　　齋藤　羽留　(3)→星川　優人　(2)
９位　 →　長井　　　　　　　　　　　　　板垣　　然　(2)→大滝　颯斗　(2)
　-　  繰　山形市立商業　　　　　　　　　髙橋　るい　(1)→武田　悠希　(3)
10位　 ↑　鶴岡東　　　　　　　　　　　　佐藤　来愛　(2)→春日　龍之介(2)
11位　 ↓　致道館　　　　　　　　　　　　成澤　優人　(1)→大滝　拓生　(2)
　-　  繰　米沢興譲館　　　　　　　　　　星澤　涼正　(2)→松浦　悠真　(1)
　-　  繰　山形東・山形工業・日大山形　　本間　直輝　(1)→小田切　悠俐(2)
　-　  繰　創学館　　　　　　　　　　　　安達　純平　(1)→本間　輝空　(2)

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