がんの化学療法を終えたことを報告したキャサリン皇太子妃が、公開された動画の中で左手薬指に着けていた新たな指輪が注目された。皇太子妃は8月にも、同じ指輪を着けた姿が目撃されていた。これまでは、左手薬指に故ダイアナ妃から引き継いだサファイアの婚約指輪が輝いていたため、王室ファンからは「婚約指輪はどうしたの?」「ウィリアム皇太子からのプレゼントでは?」といった声が相次いだ。この指輪についてはさまざまな憶測が飛び交ったが、ゴールドにサファイアとダイヤモンドを配したエタニティリングとみられている。

ケンジントン宮殿の公式SNSは9日(以下、現地時間)に動画を公開し、キャサリン皇太子妃ががんの化学療法を終えたことを報告した。動画は、8月にウィリアム皇太子一家の別宅がある英ノーフォーク州で撮影された。サマードレスを着たキャサリン皇太子妃が林の中を歩く様子やウィリアム皇太子と寄り添う姿、家族とピクニックをする場面など、プライベートな瞬間が次々と映し出された。映像の複数の場面では、キャサリン皇太子妃の左手薬指に新しい指輪を着けているのが確認された。皇太子妃は、これまでウィリアム皇太子から贈られたサファイアの婚約指輪を左手薬指に着けていた。この指輪は、ウィリアム王子(当時)が母のダイアナ妃から引き継いだもので、12カラットのブルーサファイアの周囲にダイヤモンドがびっしりと並んでいる。しかし動画では、サファイアの婚約指輪は見られず、新しい指輪だけを着用していた。キャサリン皇太子妃は、8月11日に公開された動画でウィリアム皇太子とサプライズ登場した際も、左手薬指に今回と同じ指輪だけを着けていた。こうしたことから、今回の動画を見た王室ファンは、SNSでこのような意見を交わした。「なぜ、ダイアナ妃の指輪を着けていないの? 10秒間もフォーカスするなんて、私達に気づいて欲しかったのかしら。」「また新しい指輪を着けている。ウィリアムからのプレゼントに違いないわ。」「ダイアナ妃の指輪を着けないのは、人生の新たなスタートを切るため? それともフォーマルな場所でしか着けないとか?」王室ファンの間では、キャサリン皇太子妃の新たな指輪についてさまざまな憶測が広がっており、「ウィリアム王子(当時)が大学時代に贈ったプロミスリングではないか」、「(長男の)ジョージ王子の誕生を記念して贈られたエタニティリングではないか」という声も寄せられた。また、今年4月に結婚13周年を記念してウィリアム皇太子が贈った指輪だと考えるファンもいた。新たな指輪がウィリアム皇太子から贈られたものであるかは不明だが、複数の現地メディアでは、この指輪について「ゴールドにダイヤモンドとサファイアを配したエタニティリングではないか」と報じている。そのために皇太子妃は、ダイアナ妃から引き継いだ婚約指輪の代わりとして、プライベートで着用しているとも考えられている。画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「Fantastic to be two of the 300,000 racegoers attending #Ascot」「A message from Catherine, The Princess of Wales」「A fun-filled sensory session in Sittingbourne」「Well done @teamgb, what an incredible journey!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)