東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の中国料理「花輭(かかん)」に、新メニュー「黄龍コース」が登場。

中国料理のダイナミックさと日本ならではの繊細さを融合させた、広東料理の神髄を味わえるコースが新たに加わります☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「花輭(かかん)」黄龍コース

冷菜と広東王道の焼き物温菜のこだわり前菜

提供開始:2024年10月1日(火) ※ディナー限定

料金:10,000円(税込)

提供場所:中国料理「花輭(かかん)」

メニュー:

・花輭の前菜盛り合わせ

・蟹肉とふかひれ入りスープ または 干し貝柱とふかひれ入りスープ

・花輭オリジナル点心 ソフトシェルシュリンプと黄韮の春巻き

・メイン料理4品チョイス

・豚角煮餡かけ炒飯 または 花輭式海鮮入り沙茶麺

・南杏・北杏のプレミアム杏仁豆腐 薔薇の香り

・中華菓子

メイン料理4品チョイス(テーブルごとの大皿盛りで提供):

・5時間かけて柔らかくしたスペアリブの鎮江黒酢すぶた

・北海道産帆立貝柱の自家製XO醤炒め

・海老のマンゴーマヨネーズ和え

・牛フィレミンチの麻婆豆腐

・青梗菜と青森県産にんにくの香り炒め

・国産牛サーロインと季節野菜の豆鼓醤炒め

・牛肉とピーマンの細切り炒め

・大根餅と海老ニラまんの焼き物二種

・紋甲イカと銀杏のピリ辛炒め

・海老のチリソース

「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の中国料理「花輭(かかん)」に、2024年10月1日より新メニュー「黄龍コース」が登場!

花輭オリジナル点心「ソフトシェルシュリンプと黄韮の春巻き」

冷菜と温菜のこだわり前菜や、オリジナル点心から始まる夜の饗宴は、大切な方へのおもてなしや家族のお祝いごとなどにおすすめです。

メイン料理は10品の中からお好きなものを4品チョイスできる、プリフィックス仕立てになっています。

5時間かけて柔らかくした「スペアリブの鎮江黒酢すぶた」

肉料理のおすすめは、5時間かけて柔らかく仕上げた「スペアリブの鎮江黒酢すぶた」

お箸で簡単にほぐれるほど柔らかく仕上がっており、お肉の旨味と甘みが凝縮された逸品です☆

北海道産帆立貝柱の自家製XO醤炒め

海鮮料理のおすすめは、自家製のXO醤を使用した「北海道産帆立貝柱の自家製XO醤炒め」

干し海老と干し貝柱をひとつひとつ丁寧に手でほぐし、香辛料などと合わせて水分がなくなるまでじっくり炊いて作り上げる、花輭自慢のオリジナル醤が使用されています。

南杏・北杏のプレミアム杏仁豆腐 薔薇の香り

デザートの「プレミアム杏仁豆腐」は、甘みが特徴の”南杏(なんきょ)”とコクが特徴の”北杏(ほっきょ)”の2種類の実をブレンド。

2つの味の良いところを、絶妙なバランスに仕上げた逸品です!

中国料理のダイナミックさと、日本ならではの繊細さを融合させた「黄龍コース」で、広東料理の神髄を味わえます☆

大切な方へのおもてなしや、家族のお祝いなどにぴったりの新しいコースメニュー。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「花輭」の黄龍コースは、2024年10月1日よりディナー限定で提供です☆

秋の味覚を贅沢に使用した「スワンパフェ“和栗モンブラン”」!浦安ブライトンホテル東京ベイ ロビーラウンジ「シルフ」 秋の味覚を贅沢に使用した「スワンパフェ“和栗モンブラン”」!浦安ブライトンホテル東京ベイ ロビーラウンジ「シルフ」 続きを見る

宿泊型謎解きイベント第4弾!浦安ブライトンホテル東京ベイ×RIDDLER(リドラ)「遺失物(なくしもの)ホテル」 宿泊型謎解きイベント第4弾!浦安ブライトンホテル東京ベイ×RIDDLER(リドラ)「遺失物(なくしもの)ホテル」 続きを見る

※入荷状況により、メニュー内容が変更となる場合があります

※写真はすべてイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 中国料理のダイナミックさと日本ならではの繊細さを融合!浦安ブライトンホテル東京ベイ「花輭(かかん)」黄龍コース appeared first on Dtimes.