【PHOTO】ENHYPEN、スケジュールのため日本へ出国…今週末に名古屋公演を開催（動画あり）
ENHYPENが20日午前、スケジュールのため金浦（キンポ）国際空港を通じて日本へ出国した。
彼らは24日と25日、ワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN」の名古屋公演を開催する予定だ。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
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