一般社団法人日本損害保険協会は、2024度の交通事故医療に関する研究助成採択先として、特定研究(3課題)6件および一般研究51件のあわせて57件を決定しました。

一般社団法人日本損害保険協会「2024度交通事故医療に関する研究助成」

一般社団法人日本損害保険協会は、2024度の交通事故医療に関する研究助成採択先として、特定研究(3課題)6件および一般研究51件のあわせて57件を決定。

同協会では、医療の進歩発展を促進し、交通事故被害者の早期社会復帰に寄与することを目的として、1994年から交通事故医療に関する研究助成を年1回公募し、学識経験者で構成される選考委員会による厳正な選考のうえで助成対象者を決定しています。

2024年度の選考委員会においては、上記目的に資する内容の研究に対し可能な限り多く助成できるよう採択案を検討し、過去2番目に多い件数を採択しました。

これまでの採択件数は合計1,078件にのぼっています。

■2024年度特定研究課題

(1)交通事故被害者の有する基礎疾患が、治療や転帰に及ぼす影響に関する研究

(2)交通事故後の精神健康(メンタルヘルス)への影響に関する研究

(3)自転車(電動アシスト自転車を含む)やキックボード(電動型を含む)による交通事故外傷に関する研究

■2024年度の選考委員会

日時 :2024年7月27日(土)10:00〜11:00

場所 :医研センター研修室

参加者:選考委員(下記参照、五十音順)、

事務局(損害サービス企画部根本部長他3名)

・安保 雅博(東京慈恵会医科大学 主任教授)

・有賀 徹(労働者健康安全機構 顧問)

・出江 紳一(東北大学 名誉教授)

・岡野 栄之(慶応義塾大学再生医療リサーチセンター センター長・教授)

・齋藤 知行(横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 病院長)

・森村 尚登(東洋大学情報連携学学術実業連携機構 教授)

・山浦 晶(千葉大学 名誉教授)※委員長

・渡辺 雅彦(東海大学医学部付属病院 病院長)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 過去2番目に多い件数を採択!日本損害保険協会「2024度交通事故医療に関する研究助成」 appeared first on Dtimes.