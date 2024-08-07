湘南vs福岡 スタメン発表
[8.7 J1第25節](レモンS)
※19:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 8 大野和成
DF 33 高橋直也
DF 47 キム・ミンテ
MF 5 田中聡
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 28 吉田新
MF 37 鈴木雄斗
FW 19 福田翔生
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 99 上福元直人
DF 22 大岩一貴
MF 10 山田直輝
MF 15 奥野耕平
MF 88 小野瀬康介
FW 11 ルキアン
FW 16 根本凌
監督
山口智
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 5 宮大樹
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 1 永石拓海
DF 19 亀川諒史
DF 40 池田樹雷人
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
長谷部茂利
※19:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 8 大野和成
DF 33 高橋直也
DF 47 キム・ミンテ
MF 5 田中聡
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 28 吉田新
MF 37 鈴木雄斗
FW 19 福田翔生
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 99 上福元直人
DF 22 大岩一貴
MF 10 山田直輝
MF 15 奥野耕平
MF 88 小野瀬康介
FW 16 根本凌
監督
山口智
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 5 宮大樹
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 1 永石拓海
DF 19 亀川諒史
DF 40 池田樹雷人
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
長谷部茂利