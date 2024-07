トライアルクラス出演候補者募集！ヨガワークス「ヨガフェスタ横浜2024」

ヨガマットブランド「ヨガワークス」は、2024年9月21日(土)〜23日(月)の3日間、パシフィコ横浜(横浜市西区)にて開催されるアジア最大級のヨガイベント「ヨガフェスタ横浜2024」において、新人ヨガインストラクターの登竜門である「トライアルクラス」に協賛。

出演者を決めるオーディションを開催し、7月24日(水)まで、候補者を全国から募集します。

ヨガワークス「ヨガフェスタ横浜2024」

■“ヨガ講師の登竜門”トライアルクラスとは?

年に一度のヨガの祭典ヨガフェスタ。

そのイベント企画のひとつであるトライアルクラスにヨガワークスは2013年から協賛していますが、これはインストラクター育成の事業の一環。

「本気でヨガを仕事にしていきたい」という強い想いと意志を持つインストラクターが夢を叶えるための経験の場を創るという目的で、指導歴4年未満の方を対象に、出演者を全国から公募しています。

オーディションでは、パッションを軸に選出されたメンバーが、憧れのヨガフェスタのトライアルクラスへの出演権を掴みます。

トライアルクラス出身者の中には、すでにヨガ業界でリーダーシップを発揮する講師や、各種メディアで活躍している講師も多く、“ヨガ講師の登竜門”とも呼ばれる舞台となりました。

■2024年トライアルクラステーマ「Into your passion!」

コロナ禍でのオンラインヨガの普及と、ヨガの指導者資格所有者の増加に伴い、ヨガ講師の市場は競争が激化しています。

そんな環境で、講師を仕事として成立させるためには、「クラスの参加者」に自分のヨガへの想いと体験を盛り込み、ヨガの良さを体感してもらうこと、感動してもらうことを通して、差別化できるヨガのパーツを見つけていくことが必要です。

指導者自身が「ヨガと出会った時の感動を忘れない」人が大成すると言われています。

トライアルクラスの参加者は、そんなヨガへの情熱をカタチにするため、本番までのプロセスも学びの一環として、チームで高め合い、本気で自分と向き合う時間を過ごせるようにヨガワークスではサポートし、ヨガインストラクターとしての成長を促していきます。

夢を追うヨガインストラクターのチャレンジを、トライアルクラスはお待ちしています。

【募集概要】

応募期間:

2024年7月24日(水)まで

選考フロー:

一次選考/書類審査

最終選考/対面でのグループオーディション(都内開催)

オーディション予定日:2024年7月30日(火)31日(水)

応募資格:

以下すべての条件を満たす方のみ応募できます

-応募時点でヨガ指導歴4年未満の方 ※活動休止期間は含みません

-ヨガを仕事にしたいという強い想いがある方

-合否問わず、チームの一員としてトライアルクラスを盛り上げたい方

-ヨガフェスタ期間の3日間、運営メンバーとして参加できる方

