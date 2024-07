NMIXX、8月19日に3rdミニアルバム「Fe3O4：STICK OUT」でカムバック！モーションポスターを公開

NMIXXが、8月19日に3rdミニアルバム「Fe3O4:STICK OUT」でカムバックする。本日(22日)午前0時、JYPエンターテインメントは公式SNSを通じてモーションポスターを公開し、ニューアルバムの発売を予告した。これによると、彼女たちは8月19日午後6時、3rdミニアルバム「Fe3O4:STICK OUT」をリリースする。予告コンテンツの一環として公開されたモーションポスターは、ユニークなグラフィック効果と感覚的な演出で注目を集めた。マンホールの蓋の上に黒い液体が集まって心臓の形になり、1stミニアルバム「expérgo」のコンセプトを連想させた。続いて、3rdシングル「A Midsummer NMIXX's Dream」のシャボン玉、2ndミニアルバム「Fe3O4: BREAK」の立方体など、各アルバムを連想させるオブジェが次々と登場。変化を繰り返していた物体がついに星の模様に完成され、ニューアルバムに対する関心を高めた。

新譜は今年1月15日に発売した2ndミニアルバム「Fe3O4:BREAK」とタイトル曲「DASH」以来、約7ヶ月ぶりに披露する作品だ。デビュー時からアルバムをリリースする度にユニークなコンセプトと、“MIXX POP”を前面に出した新鮮な音楽で強いインパクトを与えたNMIXXが、今年も特別な魅力を披露する。最近彼女たちはソウル、香港、台北、マカオでデビュー後初のファンコンサート「NMIXX THE 1ST FAN CONCERT 'NMIXX CHANGE UP : MIXX UNIVERSITY」を開催した。また、イタリア・ミラノで行われた大型音楽フェスティバル「I-Days」とロンドンで開催された「BST Hyde Park」に参加し、“オールラウンダーグループ”としての存在感を放った。さらに10月4日から6日までの3日間、ソウル中(チュン)区奨忠(ジャンチュン) 体育館で2ndファンコンサート「NMIXX 2ND FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB」を開催し、ファンと思い出を作る。NMIXXの3rdミニアルバム「Fe3O4:STICK OUT」は、8月19日午後6時にリリースされる。