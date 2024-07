DX¿ä¿Ê¤Ë¤à¤±¤¿IT¿Íºà¤Î°éÀ®¡ª¥Ê¥Î¥ª¥×¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖDX¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Expo 2024¡×

ナノオプト・メディアは、2024年8月21日(水)に、東京都立産業貿易センター浜松町館にて、DXシステム開発Expo 2024を開催します。

ナノオプト・メディア「DXシステム開発Expo 2024」

会期 : 2024年8月21日(水)

会場 : 東京都立産業貿易センター浜松町館 5F

〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

主催/運営: ナノオプト・メディア

参加料金 : 展示会・セミナーともに無料(事前登録制)

公式サイト:https://f2ff.jp/event/2024-0821

経済産業省によるDXレポートが示す、「2025年の崖」問題が迫っています。

同レポート内では、2025年には21年以上運用を続けている基幹システムが、国内で6割を超えると推測されています。

さらに、

・複雑化・老朽化した既存システムへの依存

・IT人材不足

・ユーザー企業とベンダー企業の関係などの課題が克服できずに残存した場合、経済損失が2025年には最大で12兆円まで増加すると指摘されています。

その「2025年の崖」問題が迫った今、競争力を高め、事業を維持していくためには、企業がそれぞれ抱える課題を分析し、自社に合った方法でDXを進めていくことが必要です。

そこで、本イベントでは前回2023年10月に開催した、「改めて考えるDXシステム開発 2023 〜内製化かアウトソーシングか!?〜」に続き、第2回開催として、本イベントは企業のDX推進にむけた、IT人材の育成・確保・再教育、システムの内製化、業務自動化、超高速開発等をテーマに、展示と講演にて最新技術とソリューションを事例を交えて紹介し、企業がDXの最適解を探すうえでのヒントを提示します。

※来場は無料ですが、公式サイトからの事前登録制となります。

また、前日の8月20日(火)には、同会場にて、EC/SNS活用/物流DXをテーマとしたE-Commerce Expo/SNS運用戦略Expo/物流DXを3展同時開催します。

■主な講演

◆エンジニアゼロからの内製化

〜エンジニア文化のない大企業での内製化実現の勘所〜

東京ガス株式会社

リビング戦略部 デジタルプロダクト推進グループ

ソフトウェアエンジニアリングチーム

チームリーダー兼テックリード

中島 潤耶 氏

◆社会基盤を支えるCOBOLのいまとこれから

COBOLコンソーシアム 会長

東京システムハウス

デジタルエンタープライズ事業部長

比毛 寛之 氏

◆サントリー流DX推進

IT部門が主導するAI導入と人材育成

〜成果を出す「需要予測AI」内製化への道筋〜

サントリーシステムテクノロジー

先端技術部

坂本 健后 氏

◆SBI生命におけるAIを活用したDX最新事情

SBI生命保険

取締役兼執行役員

情報システム部担当

池山 徹 氏

その他、経済産業省、AWS、グーグル・クラウド・ジャパン等が登壇予定

