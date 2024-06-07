¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÌ¤Íè¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤òÉÁ¤¯¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅ¡ªÁ´¹ñ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬ÂÐ¾Ý
¡ÖÌ¤Íè¥¥Ã¥Á¥ó ¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡ÖÌ¤Íè¥¥Ã¥Á¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¥¥Ã¥º ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè2²ó Ì¤Íè¥¥Ã¥Á¥ó ¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌ¤Íè¥¥Ã¥Á¥ó ¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤«¤éÌ¤Íè¤äSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£Á´¹ñ¤Î¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÌ¤Íè¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤ËÉÁ¤¤¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£Âè1²ó¤È¤Ê¤ëºòÇ¯ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é3,003ºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Êç½¸¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢SDGs¤Î¼ø¶È¤ä²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÀèÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î»ØÆ³»ñÎÁ¤È¶¦¤Ë±þÊçÍ×¹à¤òÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¡ÖÌ¤Íè¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¡×¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾Þ¤òÍÑ°Õ
¡ÖÂè2²ó Ì¤Íè¥¥Ã¥Á¥ó ¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î±þÊçÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¿¥¤¥é¥¹¥È¤Î²òÀâÊ¸¡×¡£±þÊç»ñ³Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤Î¾®³Ø1¡Á6Ç¯À¸¤À¡£
¾Þ¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢Í¥½¨¾Þ¡¢³Ø¹»ÃÄÂÎ¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤È¤·¤Æ¡ÖÌ¤Íè¥¢¥¤¥Ç¥¢¾Þ¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥à¾Þ¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¤Ï1Ì¾¤Ç¡¢É½¾´¾õ¡¦¿Þ½ñ¥«¡¼¥É5Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ÏÄã³ØÇ¯¡¿Ãæ³ØÇ¯¡¿¹â³ØÇ¯³ÆÉôÌç6Ì¾¤Î·×18Ì¾¡¢¡ÖÌ¤Íè¥¢¥¤¥Ç¥¢¾Þ¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥à¾Þ¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1Ì¾(ÉôÌçÌä¤ï¤º)¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉ½¾´¾õ¡¦¿Þ½ñ¥«¡¼¥É1Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³Ø¹»ÃÄÂÎ¾Þ¡×¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é5¹»¡¦ÃÄÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢É½¾´¾õ¡¦¿Þ½ñ¥«¡¼¥É(10Ëü±ß)¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«»²²Ã¾Þ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿³ºº°÷Ä¹¡õ¿³ºº°÷
¿³ºº°÷Ä¹¤Ï¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¸¦µæ½êÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡¿X¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¿Smile Experience Design StudioÂåÉ½¤Î»³ùõÏÂÉ§¤µ¤ó¡£
¿³ºº°÷¤Ï¡¢³¨ËÜºî²È¡¦»ùÆ¸½ñºî²È¤Î¤¢¤ó¤Ó¤ë¤ä¤¹¤³¤µ¤ó¡¢ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¿¾åÃÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÊ¿Èø·Ë»Ò¤µ¤ó¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¹ÔÄ¹ËüÎ¤¤µ¤ó¡¢¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷³«È¯Ã´Åö¤ÎÆ£¸¶µü¤µ¤ó¤À¡£
±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï¡¢10·î15Æü(²Ð)¾Ã°õÍ¸ú¡£»öÌ³¶É°¸¤ËÍ¹Á÷¤·¤è¤¦¡£·ë²ÌÈ¯É½¤Ï12·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¡ÖÂè2²ó Ì¤Íè¥¥Ã¥Á¥ó ¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½ÀÆð¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë³è¤«¤·¡¢º£¸å¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¡£¡ÖÂè2²ó Ì¤Íè¥¥Ã¥Á¥ó ¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://cleanup.jp/miraikitchen/contest
(¥½¥ë¥È¥Ô¡¼¥Á)