¥Û¥Æ¥ë¤Îà¥³¥ï¥â¥ÆÎÁÍýÄ¹á¤¬¼«¤é¥ì¥Ý¡¼¥È¡¡¸â¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥°¥ë¥á¥Þ¥Ã¥×¤¬¿®Íê¤Ç¤¤¹¤®¤ë
¹Åç¸©¸â»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï2024Ç¯6·î1Æü¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥°¥ë¥á¥Þ¥Ã¥×¤ÎÇÛÉÛ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
Æ±¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÁÍýÄ¹¤¬»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¸â¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¸â¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Î³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ë¤¬ºî¤ëËÜµ¤¤Î¥°¥ë¥á¥Þ¥Ã¥×Âè1ÃÆ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÎÁÍýÄ¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë½Ð¸þ¤Æ°²è¤Ë¤Æ¸â¥°¥ë¥á¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£6/1¤è¤ê¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¸â¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤?? pic.twitter.com/o01xs3eA7Z— ¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ë¡Ú¸ø¼°¡Û (@claytonbay1991) May 27, 2024
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°û¿©Å¹¾ðÊó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ï¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ª
¸â¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Ê¤é¤¼¤Ò¤È¤â¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Þ¥Ã¥×¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤...¡ª ³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖÅ¹¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¡¢À¨¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÎÁÍýÄ¹¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤é¤Ð¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÁÍýÄ¹¤¬Ç§¤á¤¿¥°¥ë¥á¥Þ¥Ã¥×¤È¤«¿®Íê¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡ª¡×
¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢¤È¶¦´¶É¬»ê¤Î´¶ÁÛ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥³¥ï¥â¥Æ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬......¡Ö¥³¥ï¥â¥Æ¡×¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î²áµî¤ÎÅê¹Æ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥ï¥â¥Æ¡×¤È¤Ï¥Þ¥Ã¥×¤Ç°û¿©Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ëÎÁÍýÄ¹¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆ¬¤ò¤½¤ê¾å¤²¤¿¡¢¤¤¤«¤Ä¤¤ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥³¥ï¥â¥ÆÎÁÍýÄ¹¡×¤À¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Èà¤ÎÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤¬¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó´°À®¤·¤¿¥°¥ë¥á¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤¬¿§¤ó¤ÊÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¼èºà¤·¤¿ÎÏºî¤Î¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡¢¤È´¶¤¸¤¿J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë......¡£
¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ¹¤Î¿ô¡¹
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁíÌ³Éô·Ð±Ä´ë²è¼¼Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥°¥ë¥á¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢À©ºî°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¸â»Ô¤ÏÂç¼ê´ë¶ÈÍÍ¤ÎÅ±Âà¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¶¦¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¶È¤ÏÂçÊÑ¤Ê´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î3·î¤è¤ê¸â»Ô´Ñ¸÷¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Î¡ØÂçÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ù¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¤¿¤á¡¢Ìó1Ç¯´ÖÊÄ´Û¤·¤Þ¤¹¡£»ä¶¦¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¸â»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤È¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸â»Ô¤Ø¤Ï¡¢¡ÖÂçÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ä¡Ö¤Æ¤Ä¤Î¤¯¤¸¤é´Û¡×¡Ö³¤¾å¼«±ÒÂâ¸â´ðÃÏ¡×¤òÌÜÅª¤ËË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÚºß¤ÏÃë´Ö¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ìë¤Î¸â¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±Ã´Åö¼Ô¡£
¤·¤«¤·¡¢Ìë¤Î¸â¤â¸«¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¾¼ÏÂ´¶°î¤ì¤ë¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¯ÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤Î¥í¥±¥»¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤ÎÊý¤â¿ÍÊÁ¤¬¤è¤¯¡¢¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö·ÜÈé¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¡¢¸â¤Î¤¬¤ó¤¹¡¢²»¸Í¤Î¤¸¤ã¤³¤Æ¤ó¡¢¸âÎäÌÍ¡¢¸â¤Î¾Æ¤Ä»²°¡Ê¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤ªÅ¹¤ÇÀ¸äÇ¤¬¤¢¤ë¡Ë¡¢¤Ê¤ÉÆÃÄ§¤¢¤ë¸â¥°¥ë¥á¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È¤É¤ó¤É¤óÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥³¥ï¥â¥ÆÎÁÍýÄ¹¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¥á¥Þ¥Ã¥×¤ÏÎÁÍýÄ¹¤¬¤½¤ó¤ÊÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë·Ò¤¬¤ëQR¥³¡¼¥É¤ò°õºþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ×¾ì´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¸â¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÎÁÍýÄ¹¼«¤é¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¤ªÅ¹¤ä¥°¥ë¥á¤Î¾ðÊó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï"¸â¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¸â¥°¥ë¥á¤òÃÎ¤ë"¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¸â¤ËÍè¤é¤ì¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÈùÎÏ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÃ´Åö¼Ô¡Ë
´é¤Ï¥³¥ï¥â¥Æ¤À¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¿ÍÊÁ
¤È¤³¤í¤Ç......¤½¤Î¡¢¡ÖÎÁÍýÄ¹¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÉÝ¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ëÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö´é¤Ï¥³¥ï¥â¥Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯¿ÍÆÁ¤¬¤¢¤ë¤ªÊý¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤âÍ¥¤·¤¤Ì£ÉÕ¤±¤ÇÂçÊÑ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥³¥ï¥â¥ÆÎÁÍýÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢ÂëÎÓ ·®¤µ¤ó¡¢Ç¯Îð52ºÐ¡£¹Åç»Ô½Ð¿È¡£ÆÀ°Õ¤ÊÎÁÍý¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÏÂ¿©1ËÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÏÂ¿©¤Î¿¦¿Í¤Ç¤¹¡ÊÏÂ¿©¡ß¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¢ÏÂ¿©¡ß¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢ÏÂ¿©¡ßÃæ²Ú¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×
¡Ö¼ñÌ£¤Ï¶Ú¥È¥ì¡¢µï¼ò²°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡Ê¥Ó¡¼¥ëÅÞ¤Ç¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡Ë¡×
¡Ö¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤ÏÎ®¹Ô¤ê¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤Ç¤¹¡Ê¾¼ÏÂ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î®¹Ô¤ê¤Ê¤É¤ÏÌµÃÎ¤Ç¤¹¡Ë¡×¡Ê¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡Ö¥³¥ï¥â¥ÆÎÁÍýÄ¹¡×¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê"¾¼ÏÂ"¤ÊÃË¤é¤·¤¤¡£
¥°¥ë¥á¥Þ¥Ã¥×¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢A3¥µ¥¤¥º¡£¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤¬¡¢Âç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¸â¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¡Ê½éµéÊÔ¡Ë¤â3¤Ä´Þ¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
QR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¸«¤é¤ì¤ëÆ°²è¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ë¤ÎInstagram¤ä¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì1Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢X¤â1ËüÆÍÇË¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¸â¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤àÎ¹¤Ë½Ð¤ëÁ°¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£