°ñ¾ë¸©Ì±¤Î²Æ¤ÎÄêÈÖ¿©¤Ë¡¢¡ÖÀ¶Ï»²È¡×¤ÇËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡ÖÎä¤ä¤·Ã´¡¹ÌÍ¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì
¡¡¥³¥ó¡¦¥³¡¼¥¹¤Ï5·î8Æü¡Á9·î30Æü¤Î´ü´Ö¡¢Æ±¼Ò¤¬°ñ¾ë¸©¤ËÄ¾±Ä14Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÀ¶Ï»²È¡×¤Ç¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖÎä¤ä¤·Ã´¡¹ÌÍ¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï990±ß¡£
¡¡¡ÖÎä¤ä¤·Ã´¡¹ÌÍ¡×¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÎÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤¸¤ã¤¢¤ê¤¤¿¤ê²á¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¡¦¼ÒÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¶Ï»²È¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¡¡ÌÍ¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Î·ª¸¶À½ÌÍ¹©¾ì¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò1.5¶Ì»ÈÍÑ¤·¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÆùÌ£Á¹¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¼ïÃÜËÒ¾ì¡Ê¥µ¥¤¥Ü¥¯¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ý¡¼¥¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¸¶ºàÎÁ¤äÌ£ÉÕ¤±¤Ï²þÎÉ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÉÌ£¤ÎÃæ¤Ë¥´¥Þ¤Î´Å¤ß¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢²Æ¸ÂÄê¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü·ª¸¶À½ÌÍ¹©¾ì¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌÍ
¡¡¡ÖÎä¤ä¤·Ã´¡¹ÌÍ¡×¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÎÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤¸¤ã¤¢¤ê¤¤¿¤ê²á¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¡¦¼ÒÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¶Ï»²È¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¡¡ÌÍ¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Î·ª¸¶À½ÌÍ¹©¾ì¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò1.5¶Ì»ÈÍÑ¤·¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÆùÌ£Á¹¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¼ïÃÜËÒ¾ì¡Ê¥µ¥¤¥Ü¥¯¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ý¡¼¥¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¸¶ºàÎÁ¤äÌ£ÉÕ¤±¤Ï²þÎÉ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÉÌ£¤ÎÃæ¤Ë¥´¥Þ¤Î´Å¤ß¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢²Æ¸ÂÄê¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£