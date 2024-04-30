セブンイレブン、「お値段そのまま人気商品増量フェア」開催、5月8日から15日まで“感謝祭”、おむすび1個やサンドイッチ1組、総菜やデザートなど様々な商品が対象
セブン‐イレブン･ジャパンは5月8日から、「感謝祭 お値段そのまま人気商品増量フェア」をセブンイレブン店舗で開催する。
セブンイレブン 「対象商品の目印」
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開催期間は5月8日から5月15日まで。各増量商品は数量限定で、なくなり次第終了となる。おむすびやサンドイッチ、総菜、スイーツやサラダなど、様々な商品を対象に、値段はそのままで増量した商品を展開する。〈増量フェア〉
各商品税込表記。店舗によって一部取扱いのない商品がある。店舗によって発売日は異なる。
「おむすび2個+1個入り」248.40円。全国販売。人気具材の鮭と和風ツナマヨネーズおむすびに、「昆布おむすびを増量」する。1個増量。
セブンイレブン 「おむすび2個+1個入り」
「ミックスサンド たまごサンド1組増量」302.40円。全国販売。定番具材のツナ、ハム、レタス、たまごが楽しめるサンドイッチ。たまごサンド1組増量。
セブンイレブン 「ミックスサンド たまごサンド1組増量」
「ツナ&たまごサンド たまごサンド1組増量」248.40円。全国販売。サンドイッチで定番具材の、ツナサラダサンドとたまごサラダサンドを組み合わせたサンドイッチ。たまごサンド1組増量。
セブンイレブン 「ツナ&たまごサンド たまごサンド1組増量」
「とろ生食感チーズケーキ(2個入り)」248.40円。沖縄県を除く全国販売。クリームをふんだんに加えたとろける食感が特徴のチーズケーキ。1個増量で2個入り。
セブンイレブン 「とろ生食感チーズケーキ(2個入り)」
「北海道十勝産小豆使用よもぎ香る草もち(2個入り)」170.64円。沖縄県を除く全国販売。もぎ風味豊かに仕上げた餅生地で、北海道十勝産小豆を使用したくちどけ滑らかなこし餡を包んだ。1個増量で2個入り。
セブンイレブン 「北海道十勝産小豆使用よもぎ香る草もち(2個入り)」
「コールスローサラダ」257.04円。全国販売。シャキシャキした食感のキャベツと爽やかでフルーティーな味わいが特徴のコールスローサラダにスイートコーンをどっさり盛り付けた。従来比コーン2倍。
セブンイレブン 「コールスローサラダ」
「7種具材のお豆腐とひじきの煮物」226.80円。全国販売。うま味のある出汁でふっくら炊きあげた具材感のあるひじき煮に、食感の良い枝豆をたっぷり盛り付けた。従来品配合比枝豆3倍。
セブンイレブン 「7種具材のお豆腐とひじきの煮物」
「石臼挽きそば粉のざるそば(麺量1.2倍)」410.40円。北海道、静岡県、長野県、山梨県を除く全国で販売。麺量1.2倍。
「北海道産蕎麦粉使用ざるそば(麺量1.2倍)」464.40円。北海道で販売。麺量1.2倍。
「石臼挽きそば粉のざるそば(麺量1.2倍)」464.40円。静岡県で販売。麺量1.2倍。
「香りとのど越し石臼挽きそば粉のざる蕎麦(麺量1.2倍)」421.20円。長野県、山梨県で販売。麺量1.2倍。
セブンイレブン 「ざるそば(麺量1.2倍)」
「北海道産牛乳使用 牛乳寒天(みかん1.5倍入り)」226.80円。東北、長野県、九州、沖縄県を除く全国で販売。従来品配合比みかん1.5倍。
「岩手葛巻町産牛乳使用 牛乳寒天(みかん1.5倍入り)」237.60円。東北で販売。従来品配合比みかん1.5倍。
「八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 牛乳寒天(みかん1.5倍入り)」226.80円。長野県で販売。従来品配合比みかん1.5倍。
「阿蘇小国ジャージー牛乳使用 牛乳寒天(みかん1.5倍入り)」248.40円。九州で販売。従来品配合比みかん1.5倍。
セブンイレブン 「牛乳寒天(みかん1.5倍入り)」