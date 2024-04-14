岩手vsFC大阪 スタメン発表
[4.14 J3第10節](いわスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 5 佐古真礼
DF 6 高橋峻希
DF 22 西大伍
DF 25 大和優槻
DF 51 深津康太
MF 10 オタボー・ケネス
MF 13 小暮大器
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 77 小松寛太
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
DF 4 深川大輔
MF 11 桐蒼太
MF 14 松原亘紀
MF 30 安達秀都
FW 9 都倉賢
監督
中三川哲治
[FC大阪]
先発
GK 1 永井建成
DF 2 美馬和也
DF 3 齊藤隆成
DF 6 舘野俊祐
DF 23 秋山拓也
MF 7 木匠貴大
MF 16 下澤悠太
MF 25 武井成豪
FW 10 久保吏久斗
FW 14 田中直基
FW 34 古川大悟
控え
GK 31 山田晃士
DF 4 江川慶城
MF 11 利根瑠偉
MF 33 禹相皓
FW 9 島田拓海
FW 13 武颯
FW 27 澤崎凌大
監督
大嶽直人
※14:00開始
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 5 佐古真礼
DF 6 高橋峻希
DF 22 西大伍
DF 25 大和優槻
DF 51 深津康太
MF 10 オタボー・ケネス
MF 13 小暮大器
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 77 小松寛太
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
DF 4 深川大輔
MF 11 桐蒼太
MF 14 松原亘紀
MF 30 安達秀都
FW 9 都倉賢
監督
中三川哲治
[FC大阪]
先発
GK 1 永井建成
DF 2 美馬和也
DF 3 齊藤隆成
DF 6 舘野俊祐
DF 23 秋山拓也
MF 7 木匠貴大
MF 16 下澤悠太
MF 25 武井成豪
FW 10 久保吏久斗
FW 14 田中直基
FW 34 古川大悟
控え
GK 31 山田晃士
DF 4 江川慶城
MF 11 利根瑠偉
MF 33 禹相皓
FW 9 島田拓海
FW 13 武颯
FW 27 澤崎凌大
監督
大嶽直人