[4.14 J3第10節](いわスタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[いわてグルージャ盛岡]

先発

GK 1 大久保択生

DF 5 佐古真礼

DF 6 高橋峻希

DF 22 西大伍

DF 25 大和優槻

DF 51 深津康太

MF 10 オタボー・ケネス

MF 13 小暮大器

MF 15 加々美登生

MF 17 新里涼

MF 77 小松寛太

控え

GK 21 稲葉亜我志

DF 3 斉藤諒

DF 4 深川大輔

MF 11 桐蒼太

MF 14 松原亘紀

MF 30 安達秀都

FW 9 都倉賢

監督

中三川哲治

[FC大阪]

先発

GK 1 永井建成

DF 2 美馬和也

DF 3 齊藤隆成

DF 6 舘野俊祐

DF 23 秋山拓也

MF 7 木匠貴大

MF 16 下澤悠太

MF 25 武井成豪

FW 10 久保吏久斗

FW 14 田中直基

FW 34 古川大悟

控え

GK 31 山田晃士

DF 4 江川慶城

MF 11 利根瑠偉

MF 33 禹相皓

FW 9 島田拓海

FW 13 武颯

FW 27 澤崎凌大

監督

大嶽直人