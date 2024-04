AppleがApp Storeの審査ガイドラインを更新し、レトロゲーム機のエミュレーターアプリを明示的に許可するような文言を含めました。これまでAppleは外部ソースからのコードを実行するアプリを禁止してきましたが、今回の変更によって特定の場合には「バイナリに埋め込まれていないソフトウェア」が許可され、「レトロゲーム機のエミュレーターアプリはゲームのダウンロードを提供できる」と明記されました。

App Review Guidelines - Apple Developerhttps://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/App Store guidelines now allow game emulators; moreApple now allows retro game emulators on its App Store-but with big caveats | Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2024/04/apple-now-allows-retro-game-emulators-on-its-app-store-but-with-big-caveats/Appleはこれまで、App Storeでゲーム機のエミュレーターアプリを配信することを認めていませんでした。しかし、2024年4月6日にApp Storeの審査ガイドラインが更新され、4.7「ミニアプリ、ミニゲーム、ストリーミングゲーム、チャットボット、プラグイン、ゲームエミュレーター」でレトロゲーム機のエミュレーターについて初めて明記されました。Appleは、「アプリは、特にHTML5のミニアプリやミニゲーム、ストリーミングゲーム、チャットボット、プラグインなど、バイナリに埋め込まれていない特定のソフトウェアを提供することができます。さらに、レトロゲーム機のエミュレーターアプリはゲームのダウンロードを提供できます。アプリ内で提供されるそのようなソフトウェアすべてについて、本ガイドラインおよび適用されるすべての法律に準拠していることを確認する責任があります。1つ以上のガイドラインに準拠していないソフトウェアは、アプリの却下につながります。また、4.7.1と4.7.5の追加ルールにも従う必要があります。これらの追加ルールは、App Storeのお客様が期待する体験を維持し、ユーザーの安全を確保するために重要です」と定め、レトロゲーム機のエミュレーターを認めることを明記しています。また、4.7.1と4.7.5ではプライバシーポリシーや年齢制限など、別途用意されているポリシーに準拠することが求められています。レトロゲームのエミュレーターは、ゲームソフトのイメージデータであるROMファイルを実行します。自分の所有していないタイトルのROMファイルを入手して遊ぶこと、あるいは配布することは著作権の侵害に当たり、違法な行為となります。また、コピーガードを外して遊ぶようにすることも違法。Appleは「アプリ内で提供されるようなソフトウェアすべてについて、本ガイドラインおよび適用されるすべての法律に準拠していることを確認する責任があります」と記しています。しかし、自分の所有するソフトをイメージデータ化したROMファイルや、公式に配布されているROMファイルを遊ぶ場合などは合法として認められるケースがあります。Appleは「レトロゲーム機のエミュレーターアプリはゲームをダウンロードすることができる」と述べており、「ゲームメーカーが自社でエミュレーター機能を搭載したアプリをリリースし、ROMファイルをアプリ上でダウンロード販売する」というあり方も想定している可能性があります。記事作成時点で審査ガイドラインの日本語ページにはレトロゲーム機のエミュレーターについての記述がありませんが、今回の審査ガイドラインの改定はEUに限定されておらず、世界共通だとみられます。