【桜花賞想定馬・騎手】アスコリピチェーノ、スウィープフィートなど20頭
4月7日(日)に阪神競馬場で行われる桜花賞(3歳牝・GI・芝1600m)。
現時点では、昨年の2歳女王に輝いたアスコリピチェーノ、武豊騎手とのコンビでチューリップ賞を制したスウィープフィート、フィリーズレビューを華麗に逃げ切ったエトヴプレなど20頭が登録を予定している。
フルゲートは18頭。想定馬は以下の通り。
※敬称略、○○は騎手未定
※各馬とも出走予定の段階で、変更の可能性がございます。なお、netkeiba独自の想定で、確定情報ではありませんので、ご了承ください。
アスコリピチェーノ 北村宏司
イフェイオン 西村淳也
エトヴプレ 藤岡康太
エピックヴィーナス ○○
キャットファイト 大野拓弥
クイーンズウォーク 川田将雅
コラソンビート 横山武史
シカゴスティング 浜中俊
ショウナンマヌエラ 岩田康誠
スウィープフィート 武豊
ステレンボッシュ ○○
セキトバイースト 藤岡佑介
セシリエプラージュ M.デムーロ
チェルヴィニア C.ルメール
テウメッサ 岩田望来
ハワイアンティアレ 池添謙一
ボンドガール 鮫島克駿
マスクオールウィン 津村明秀
ライトバック 坂井瑠星
ワイドラトゥール 北村友一