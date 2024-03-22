桜花賞に登録予定のアスコリピチェーノ(c)netkeiba

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　4月7日(日)に阪神競馬場で行われる桜花賞(3歳牝・GI・芝1600m)。

　現時点では、昨年の2歳女王に輝いたアスコリピチェーノ、武豊騎手とのコンビでチューリップ賞を制したスウィープフィート、フィリーズレビューを華麗に逃げ切ったエトヴプレなど20頭が登録を予定している。

　フルゲートは18頭。想定馬は以下の通り。

※敬称略、○○は騎手未定
※各馬とも出走予定の段階で、変更の可能性がございます。なお、netkeiba独自の想定で、確定情報ではありませんので、ご了承ください。

アスコリピチェーノ　北村宏司
イフェイオン　西村淳也
エトヴプレ　藤岡康太
エピックヴィーナス　○○
キャットファイト　大野拓弥
クイーンズウォーク　川田将雅
コラソンビート　横山武史
シカゴスティング　浜中俊
ショウナンマヌエラ　岩田康誠
スウィープフィート　武豊
ステレンボッシュ　○○
セキトバイースト　藤岡佑介
セシリエプラージュ　M.デムーロ
チェルヴィニア　C.ルメール
テウメッサ　岩田望来
ハワイアンティアレ　池添謙一
ボンドガール　鮫島克駿
マスクオールウィン　津村明秀
ライトバック　坂井瑠星
ワイドラトゥール　北村友一