4月7日(日)に阪神競馬場で行われる桜花賞(3歳牝・GI・芝1600m)。

現時点では、昨年の2歳女王に輝いたアスコリピチェーノ、武豊騎手とのコンビでチューリップ賞を制したスウィープフィート、フィリーズレビューを華麗に逃げ切ったエトヴプレなど20頭が登録を予定している。

フルゲートは18頭。想定馬は以下の通り。

※敬称略、○○は騎手未定

※各馬とも出走予定の段階で、変更の可能性がございます。なお、netkeiba独自の想定で、確定情報ではありませんので、ご了承ください。

アスコリピチェーノ 北村宏司

イフェイオン 西村淳也

エトヴプレ 藤岡康太

エピックヴィーナス ○○

キャットファイト 大野拓弥

クイーンズウォーク 川田将雅

コラソンビート 横山武史

シカゴスティング 浜中俊

ショウナンマヌエラ 岩田康誠

スウィープフィート 武豊

ステレンボッシュ ○○

セキトバイースト 藤岡佑介

セシリエプラージュ M.デムーロ

チェルヴィニア C.ルメール

テウメッサ 岩田望来

ハワイアンティアレ 池添謙一

ボンドガール 鮫島克駿

マスクオールウィン 津村明秀

ライトバック 坂井瑠星

ワイドラトゥール 北村友一