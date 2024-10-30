netkeiba.com

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ハーパーなど、エリザベス女王杯1週前追い切り速報/栗東トレセンニュース
11月10日(日)に京都競馬場で行われるエリザベス女王杯(2200m)。先週日曜日に特別登録が行われ、すでに19頭がエントリーしているが、その各馬…
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メイショウハリオ、JBCクラシック最終追い切り速報/栗東トレセンニュース
2022年、2023年と帝王賞を連覇しているメイショウハリオ(栗東・岡田稲男厩舎)。昨年、大井ダート2000mで行われたJBCクラシックは4着に終わっ…
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リバティアイランドに完勝のG1・6勝馬 BCターフ2勝目へ、名伯楽は「1番人気は当然」
現地時間11月2日(土)にアメリカ・デルマー競馬場で行われるブリーダーズカップターフ(3歳上・米G1・芝2400m)。G1・6勝のレ…
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【みやこS展望】チャンピオンズCの前哨戦、好走条件に合致するロードアヴニールが狙い
冬の大一番チャンピオンズCの前哨戦。JBCと時期が重なっていることから実績馬の参戦が少なく、拮抗したメンバー構成になるのが通例。なお、20…
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【門別・エーデルワイス賞注目馬】過去26年でJRA所属馬11勝vs地方所属馬15勝 波乱も珍しくない2歳牝馬重賞
門別競馬場で10月31日(木)に行われるエーデルワイス賞(2歳牝・JpnIII・ダ1200m)。98年の創設から昨年までにJRA所属馬が11勝、地方所属馬が15…
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【AR共和国杯展望】好走傾向に合致するサヴォーナを信頼
舞台となる東京芝2500mは直線の上り坂を2回通るコースのため、字面以上にスタミナが要求されやすい。春に同舞台で行われる目黒記念と比べても…
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メインに負けない好メンバー集結 ジオグリフとテンハッピーローズが挑むBCマイルを展望
【合田直弘(海外競馬評論家)=コラム『世界の競馬』】 ◆同騎手、同調教師、同馬主で4連覇の可能性も… 今年で41回目の開催を迎える米国競馬の祭典…
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【AR共和国杯予想】上位人気馬の信頼度が高い一戦 AIが狙うのは伸びしろある一頭
【文・構成：伊吹雅也(競馬評論家)=コラム『究極のAI予想！』】 netkeibaにある膨大な競走成績を人工知能によって機械学習するAiエスケープを…
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【船橋・平和賞結果】北海道のウィルオレオールが重賞初制覇
30日、船橋競馬場で行われた第70回平和賞(2歳・重賞・ダ1600m・1着賞金1800万円)は、好位から直線で脚を伸ばした石川倭騎手騎乗の1番人気ウィルオレ…
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次代の“白毛のアイドル”へ ファンタジーSで無傷2連勝での重賞Vなるか
白毛のアイドル候補のゴージャス(牝2、栗東・四位洋文厩舎)が、ファンタジーステークス(2歳牝・GIII・芝1400m)で重賞初制覇を狙…
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藤田晋オーナー所有の米G1覇者初年度産駒 京王杯2歳Sで重賞ウイナーとなるか
「ウマ娘」の藤田晋オーナーが所有するシンフォーエバー(牡2、栗東・森秀行厩舎)が、京王杯2歳ステークス(2歳・GII…
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日本の歴代賞金王が再び世界の頂点狙う BCクラシック制覇で昨年の雪辱なるか
1年前の雪辱なるか。昨年のドバイワールドC覇者のウシュバテソーロ(牡7、美浦・高木登厩舎)が、ブリーダーズカップクラシ…
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“未勝利のオープン馬”がJRA史上初の快挙へ 京王杯2歳Sで初重賞V狙う
未勝利馬のクラスペディア(牡2、美浦・河嶋宏樹厩舎)が、京王杯2歳ステークス(2歳・GII・芝1400m)で史上初の快挙を狙う。 クラスペディア…
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A.シュタルケ騎手に短期免許交付 11月22日まで
JRAは30日、A.シュタルケ騎手に対して短期免許を交付すると発表した。 期間は11月9日(土)から11月22日(金)まで。同騎手は9月21日から11月8日まで…
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森裕太朗騎手と泉谷楓真騎手が11月1日付で所属変更
JRAは30日、森裕太朗騎手と泉谷楓真騎手が11月1日付で所属変更することを発表した。森騎手は栗東・フリーから栗東・高橋亮厩舎へ、泉谷騎手は…
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“勝率5％”のジンクスを跳ね返せるか 小倉2歳S覇者が京王杯2歳Sで重賞連勝を狙う
小倉2歳Sを制したエイシンワンド(牡2、栗東・大久保龍志厩舎)が、京王杯2歳ステークス(2歳・GII・芝1400m)で重賞連勝を目指す。 エイシン…
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【園田・兵庫クイーンC結果】ハクサンアマゾネスが断然人気に応え重賞25勝目を挙げる
30日、園田競馬場で行われた第21回兵庫クイーンC(3歳上・牝・重賞・ダ1870m・1着賞金700万円)は、出遅れて最後方から進み、向正面で捲って3角…
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今年のアーリントンC覇者に右前繋部浅屈腱炎が判明 休養期間は未定
JRAは30日、今年のアーリントンCを制したディスペランツァ(牡3、栗東・吉岡辰弥厩舎)に右前繋部浅屈腱炎が判明したと発表した。同馬の休養期…
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キングズソード、JBCクラシック最終追い切り速報/栗東トレセンニュース
11月4日(月・祝)に佐賀競馬場で行われるJBCクラシック(2000m)に出走予定のキングズソード(栗東・寺島良厩舎)。今朝30日は藤岡佑介騎手が跨り…
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サンライズホーク、武蔵野S1週前追い切り速報/栗東トレセンニュース
前走テレ玉杯オーバルスプリント3着で近走惨敗から復調気配を見せたサンライズホーク(栗東・牧浦充徳厩舎)。次走は11月9日(土)に東京競…