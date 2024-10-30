netkeiba.com

【みやこS展望】チャンピオンズCの前哨戦、好走条件に合致するロードアヴニールが狙い

冬の大一番チャンピオンズCの前哨戦。JBCと時期が重なっていることから実績馬の参戦が少なく、拮抗したメンバー構成になるのが通例。なお、20…