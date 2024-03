このほど台湾からタイに向かっていた機内で 妊婦 が産気づき、機長が赤ちゃんを取り上げたという驚きのニュースが届いた。陣痛が始まった 妊婦 の介助を客室乗務員らとともに行った機長は、「18年のキャリアで初めてのことです」と話しているという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。機長としての職務の垣根を越えて出産の手助けをしたのは、 ベトナム の格安 航空会社 ベトジェットエア (Vietjet Air)」に勤めるジャカリン・サラーンラクスクルさん(Jakarin Sararnrakskul)だ。ジャカリンさんはパイロットとして18年の経験を持つベテランで、当時は台湾の台北からタイの バンコク へ向かう フライト で操縦席に座っていた。

飛行状況を確認しながら操縦していたところ、客室乗務員から「トイレで女性が陣痛を起こしています」という報告が入った。予想外の緊急事態にジャカリンさんは驚きながらも、状況を確認するために女性の副操縦士に操縦を任せ、コックピットを離れた。急いでトイレへ向かうと、陣痛の痛みに耐える女性の姿があった。 飛行機 は上空数千メートルを航行中で、女性の様子から近くの空港に緊急着陸をする余裕がなかった。ジャカリンさんはこれまでに出産介助の経験がなかったものの、緊急事態を目の前にして他に選択肢はなかった。1児の父でもあるジャカリンさんが出産をサポートすると、すぐに元気な男の子が誕生した。ジャカリンさんのみならず、他の客室乗務員も手助けし、生まれた赤ちゃんは“スカイ(Sky)”とあだ名を付けられた。そして目的地である バンコク に到着すると、待機していた救急隊が赤ちゃんと母親を介助し、母子ともに健康であることが確認された。ジャカリンさんは、Instagramアカウントに「パイロットになって18年。機内で生まれたばかりの赤ちゃんの手助けをしました」と記して、笑顔で赤ちゃんを抱いた写真を公開した。「出産を手伝うことができて、本当に誇りに思います。生まれた子は生涯ずっと、『空の上で生まれたんだ』と自慢できますね」とジャカリンさんは笑ってコメントしている。医学会である「International Society of Travel Medicine」が2020年に発表した調査では、1929〜2018年で74人の子どもが民間航空機内で誕生し、3人を除く71人が生存しているという。イギリスの国民保健サービス「NHS」は、妊娠中の女性でも安全に旅行することはできるものの、 飛行機 に搭乗する際には助産師や医師に必ず確認するように注意喚起している。またNHSによると、妊娠37週以降(双子の場合は32週以降)になると、陣痛が始まる可能性があるという。なお、 航空会社 によっては妊娠28週以降に搭乗する場合、出産予定日や合併症の危険性がないことを確認するため、医師や助産師からの証明書を提出する必要があり、妊娠後期の搭乗を断るケースもあるそうだ。今回、特別な費用が発生したのかどうかは公表されていないが、万が一に備え、妊娠に関連した医療費や、早産や陣痛が始まったことにより帰国の フライト 変更をした際の費用をカバーしているかどうかも、旅行保険会社に確認することをNHSは勧めている。ちなみに2022年5月にも、米フロンティア航空の機内で乗客が産気づき、客室乗務員の介助のもとで女児が誕生した。この時は機長の判断で近場の空港に緊急着陸し、その後に最終目的地へ飛び立ったそうだ。画像は『Jakarin Sararnrakskul Instagram「เป็นหมอสนามบินมา 18 ปี เพิ่งได้ช่วยเด็กแรกเกิดบนเครื่ิองก็วันนี้ล่ะครับ !!!!」「จบงานล่ะจร้า !!!!」』『Frontier Airlines Facebook「“Exemplary” and “calm” were the words Captain Chris Nye used for Flight Attendant Diana Giraldo’s heroic task of delivering a baby recently mid-flight.」』『Aisha Khatib, MD X「Is there a doctor on the plane?」』『Julia Hansen TikTok「It’s the ‘baby being born while we’re above the Pacific Ocean’ for me」』『Tuko.co.ke 「Meet Stephen Ansah-Addo: The Ghanaian Doctor who Delivered Baby Boy Onboard Plane to US」(Nancy Adobea Anane)』『NZ Herald 「Free flights for life for baby born on EgyptAir flight - there’s a catch」(Photo / Supplied)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)