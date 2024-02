著作権 侵害に関する追跡調査を行うMUSOが、2023年のあらゆるコンテンツにおける 著作権 侵害の統計データを公開しました。データには、コンテンツのカテゴリごとの 海賊版 サイト利用者数や、カテゴリ別のアクセス数上位地域などが示されています。The MUSO Film & TV Piracy Report Q1 2023https://www.muso.com/piracy-by-industry-report-2023

The U.S. Tops the Manga Piracy Chart, While Iran Leads in Music Piracy * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/the-u-s-tops-the-manga-piracy-chart-while-iran-leads-in-music-piracy-240112/MUSOは2024年1月に「ビデオコンテンツの 著作権 侵害 データと分析の力を利用して数十億ドルの機会を獲得する」という 海賊版 の映像コンテンツに焦点を当てたレポートを公開しました。このレポートによると、2023年の 海賊版 映像コンテンツのアクセス数は前年比で約10%増の1410億件以上でした。また、 海賊版 サイトの訪問者が多く増加傾向にある国としてカナダやスウェーデン、近年の増加率がかなり高くなっている「 海賊版 成長市場」としてインドを挙げています。映画や テレビ 番組の 海賊版 へのアクセスは2023年で1410億件超、日本は改善傾向 - GIGAZINE MUSOが2024年2月に新たに公開した「2023年業界別 著作権 侵害レポート」では、映画、 テレビ 番組、 ソフトウェア 、出版コンテンツを含む幅広い 海賊版 サイトに関する集計値と測定値がまとめられています。なお、 海賊版 サイトには、 海賊版 コンテンツをダウンロードできるサイトと、ストリーミングで直接 海賊版 コンテンツを視聴・閲覧できるサイトの両方が含まれています。「2023年業界別 著作権 侵害レポート」によると、2023年の 海賊版 サイトへのアクセス数は、前年比6.7%増の約2290億件とのこと。そのうち最もアクセス数が多かったカテゴリは「 テレビ 番組」で前年比4.2%増の1039億件、「出版」が前年比7.4%増の633億件、「映画」が前年比6.5%増の296億件と、いずれのカテゴリでも前年比で増加傾向にあることがわかります。音楽と ソフトウェア 海賊版 は他カテゴリよりも絶対数は小さいものの、増加率としては最も高く、音楽は前年比13.4%、 ソフトウェア は前年比14.1%と大きく増加したことが指摘されています。MUSOによると、近年は映画よりも出版カテゴリー、とりわけ 海賊版 マンガ のトラフィックが急激に増加していることを問題視しているそうです。レポートの中でMUSOは「アメコミや日本のコミックが世界的に流行している影響で、近年は出版物の 著作権 侵害が大きく増加しています。2020年には映画の 著作権 侵害を追い越し、 テレビ 番組に次ぐ2番目に大きな 海賊版 媒体となりました」と述べています。 海賊版 市場の45.4%と大多数を占める テレビ 番組のトラフィックソースを国別に見ると、アメリカが全体の13.83%と2位のロシアに大きく差を付けて最大となっています。 海賊版 テレビ 番組のアクセス数は3位がイギリス、4位がカナダ、5位が 海賊版 成長市場とされるインド。 テレビ 番組で人気なのはTHE LAST OF USで、その他もドラマが大多数を占めていますが、一部はアニメも含まれています。また、MUSOによると、 テレビ 番組の 海賊版 はストリーミングサイトが96.3%を占めており、トレントサイトやダウンロードポータルはほとんど消滅しているそうです。 Netflix は2024年2月に提出した年次報告書の中で、「 Netflix がサービスを開始した当初は、ユーザー側にある程度の技術的知識が必要で、コンテンツがダウンロードされるまで長時間かかる 海賊版 のトレントサイトよりも、ストリーミング形式が便利である点で、 Netflix に優位性がありました。しかし、ほとんどの 海賊版 サイトがストリーミング形式に対応したため、 Netflix の大きな優位性が奪われています」と語りました。 Netflix が「無料で提供される 海賊版 サイトへの対抗は難しくなっている」と発言 - GIGAZINE アメリカは人口の多さとインターネットの普及率の高さにより、 海賊版 サイトのトラフィックが各カテゴリで高くなっています。一方で、 海賊版 映画の国別アクセス割合はアメリカが6.28%で2位となっており、1位のインドは30.56%と圧倒的な割合になっています。MUSOによると、インドのトラフィックは2023年上半期に爆発的に上昇し、下半期に急激に減少しましたが、その原因は明らかになっていないとのこと。また、音楽カテゴリではイランが11.8%でインドやアメリカよりも高い割合を占めています。その他、 ソフトウェア のほとんどはロシアからのアクセスで、アメリカと中国が僅差で次点となっています。