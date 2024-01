現地時間2024年1月6日、アラスカ航空1282便で離陸直後に機体後方の壁面パネルが吹き飛ぶという事故が発生しました。この事故に伴って機外に放り出された乗客のiPhoneが、上空約1万6000フィート(約4900メートル)から落下したにもかかわらず、ほぼ無傷で発見されています。

Apple iPhone Survives Fall From Alaska Airlines Flight 1282’s Boeing Max 9 - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-08/iphone-survives-16-000-foot-fall-helps-narrow-jet-panel-search

iPhone survives 16,000-foot fall after door plug blows off Alaska Air flight 1282 | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2024/01/iphone-survives-16000-foot-fall-after-door-plug-blows-off-alaska-air-flight-1282/

2024年1月6日のアラスカ航空1282便の事故は、離陸直後に機体左側後方の壁面パネルが丸ごと吹き飛ぶというものでした。機体はすぐに引き返して緊急着陸し、乗客乗員177人にけがはありませんでした。

ボーイング737MAX9の運航停止を連邦航空局が命令、アラスカ航空の壁面パネル剥離事故の影響 - GIGAZINE

今回の事故では、「ドアプラグ」と呼ばれる部分が予期せず脱落しましたが、一般的にこのような事故が発生すると、急激な減圧現象が起こり、機内の乗客や手荷物などが航空機から外に放り出されてしまいます。

幸いなことに今回機外に投げ出された乗客はいませんでしたが、乗客が手にしていたiPhoneは約4900メートルの上空から機外へと吹き飛ばされてしまいました。

2024年1月7日にゲーム開発者のショナサン・ベイツ氏は、オレゴン州ポートランドの道路脇で持ち主不明のiPhoneを発見。ベイツ氏によると、発見されたiPhoneは機内モードの状態で、パスコードロックはかかっておらず、バッテリー残量も数時間分残されていたとのこと。

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet???? pic.twitter.com/CObMikpuFd— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024