PlayStation 5(PS5)のゲームをリモートプレイでいろんな場所でプレイできるようになる「PlayStation Portal リモートプレーヤー」が、2023年11月15日に発売されました。このPlayStation Portal リモートプレーヤーの分解動画を、修理業者のiFixitが公開しています。

The PlayStation Portal at least makes stick drift easier to repair - The Verge

https://www.theverge.com/2023/11/30/23983014/playstation-portal-stick-drift-repairability-ifixit

iFixitが公開したPlayStation Portal リモートプレーヤーのバラバラ分解動画が以下です。ネジで固定されたパーツを外していくだけで比較的容易にスティックを外すことが可能なことがよくわかります。

What's Inside Sony's PlayStation Portal? - YouTube

ゲーム機のコントローラーはスティックを倒していないのに入力されたままと誤認識されることがあり、これはスティックドリフトと呼ばれます。任天堂のゲーム機であるNintendo Switchでは専用コントローラー・Joy-Conのスティックが勝手に動く「Joy-Conドリフト」が大きな問題となり、集団訴訟にまで発展しました。スティックドリフトはNintendo Switchだけでなく、Xbox用の純正ワイヤレスコントローラーでも報告されており、PlayStation Portal リモートプレーヤーのスティックでも発生する可能性は十分にあります。

スティックドリフトが発生した場合はスティック部分のパーツを清掃したり交換したりする必要がありますが、PlayStation Portal リモートプレーヤーではスティック部分のパーツがPS5専用コントローラーであるDualSense ワイヤレスコントローラーや、Nintendo SwitchのJoy-ConやSteam Deckといった他社製コントローラーよりもはるかにアクセスしやすくなっており、比較的簡単に修理できるようになっているとiFixitは指摘しています。例えばDualSense ワイヤレスコントローラーの場合、スティック部分のパーツはマザーボードにはんだ付けされているため、交換修理する場合ははんだを除去する必要アリです。

なお、PlayStation Portal リモートプレーヤーはGIGAZINEでもレビューしており、外観デザインや持ち心地などは以下の記事をチェックすればよくわかります。

セットアップ手順は以下の記事にまとめてあります。

実際にPlayStation Portal リモートプレーヤーでゲームをプレイした場合の画面のカクツキ具合や操作ラグがどの程度発生するかは、以下の記事にまとめられています。

さらに、PlayStation Portal リモートプレーヤーを使って外出先からでもPS5のゲームをリモートプレイできるのかを検証したのが以下の記事です。

