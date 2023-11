(MCU)には、今後もたくさんの映画、ドラマ、アニメ企画が待機中だ。この記事では、マーベル・スタジオより予定されている作品ラインナップと、公開/リリース予定日、知っておくべき基本情報をすべてまとめた。

新情報が入り次第、最新のニュース記事とともに本ページも更新する。今後のガイドとしてお役立ていただきたい。

ドラマ「ホワット・イフ…?」シーズン2

MCU フェーズ5 今後の予定

2023年12月22日よりにて配信。全9話で、毎日1話ずつ登場。アイアンマンや、キャプテン・アメリカを始めとしたアベンジャーズたちに、もしも別の運命が待っていたとしたら…?がテーマ。マーベル・シネマティック・ユニバースで実際に起こった出来事をベースに、想像を超えた驚くべき”もうひとつ”の物語を描くマーベル・スタジオが贈る初のアニメーション作品。今シーズンはネビュラ、ヘラ、ハッピー・ホーガンといったファンに人気のキャラクターが登場する。

ドラマ「エコー」



2024年1月10日よりディズニープラスにて全5話一挙配信。ホークアイが主人公のドラマシリーズ「ホークアイ」(2021)で MCU に初登場した“エコー”ことマヤ・ロペス(アラクア・コックス)の単独シリーズ。エコーと養子縁組にある“育ての親”であり、NY の犯罪王でもあるヴィラン、キングピン(ヴィンセント・ドノフリオも登場。キングピンと言えば、MCU ファンにはおなじみの“弁護士”と“ヒーロー”2つの顔を持つデアデビル(チャーリー・コックス)の宿敵として知られる危険人物だ。予告編映像ではデアデビルの姿も見られる。

「ホークアイ」のスピンオフでありながら、MCU他作品の予習・復習を必要としない新たなレーベル「」の第1弾。他のMCUとは違う、ハードでシリアスなトーンに期待。

映画『デッドプール3』

2024年7月26日US公開予定。旧20世紀フォックスの『デッドプール』シリーズが初めてMCUに合流を果たす。デッドプール/ウェイド・ウィルソン役のライアン・レイノルズが続投。

注目は、旧『X-MEN』シリーズのウルヴァリン/ローガン役ヒュー・ジャックマンの再演だ。すでに公開されている場面写真では、コミックを再現したお馴染みのコスチュームを見ることができる。

監督は「ストレンジャー・シングス 未知の世界」や、レイノルズ主演の『フリー・ガイ』(2021)ショーン・レヴィ。『デッドプール』の醍醐味と言えるR指定要素は、ディズニー傘下のMCUでも守られるという。

ドラマ「アガサ:ダークホールド・ダイアリーズ」

2024年9月19日よりディズニープラス配信予定。ドラマ「ワンダヴィジョン」に登場したウエストビューの住民にして強力な魔女、アグネスことアガサ・ハークネスを描く単独シリーズ。脚本・製作総指揮は「ワンダヴィジョン」のジャック・シェイファーで、今回は複数エピソードの監督も務める。

副題にあるダークホールドとは「ワンダヴィジョン」にも登場した魔術書のことで、映画『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』で破壊されたはずだ。

アニメ「スパイダーマン:フレッシュマン・イヤー」

2024年、ディズニープラス配信予定。「MCUのピーター・パーカーがスパイダーマンになるまで」を描くアニメシリーズだが、トム・ホランドは登場せず、マルチバースの別のスパイダーマンのオリジンを描くと見られる。

ピーターのメンター役として、グリーンゴブリンと化すことで知られるノーマン・オズボーンが登場。クラスメイトにノーマンの息子であるハリー・オズボーン、さらにヴィランとしてドクター・オクトパス、ユニコーン、カメレオン、スコーピオン、スピード・デーモン、タランチュラ、ライノ、ブタンらが描かれる。デアデビル/マット・マードック(声:チャーリー・コックス)やドクター・ストレンジのほか、コミックでランナウェイズの一員であるニコ・ミノル、同じくコミックでハルクとなるアマデウス・チョウなども姿を見せる。

ピーター・パーカーの声を演じるのは、「ホワット・イフ…?」シーズン1第5話『もしも…ゾンビが出たら?』で同役を務めたハドソン・テームズ。

映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』

2025年2月14日US公開予定。キャプテン・アメリカの映画シリーズ第4弾にして、ドラマ「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」でサム・ウィルソンが襲名した新キャプテン・アメリカのデビュー映画。

注目は、サディアス・“サンダーボルト”・ロス役を務めた故ウィリアム・ハートに代わって、ハリソン・フォードがMCUに参戦する点。ロスは本作で大統領になるという。また、(2008)でエリザベス・“ベティ”・ロス役を演じたリヴ・タイラーも復帰再演。ティム・ブレイク・ネルソンが演じた大学教授サミュエル・スターンズもヴィラン役として再登場する。『ルース・エドガー』(2019)のジュリアス・オナーが監督を務め、「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」のマルコム・スペルマン&ダラン・マッソンが脚本を担当する。

映画『ファンタスティック・フォー』

2025年5月2日US公開予定。これまで旧20世紀フォックスでの映画化が繰り返されたファンタスティック・フォーがついにMCUデビューを果たす。

ファンタスティック・フォーは、マーベル・ユニバースで最も歴史の長いスーパーヒーローチーム。MCUでは『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』でジョン・クラシンスキーがミスター・ファンタスティック/リード・リチャーズを。

リード・リチャーズ役には、「マンダロリアン」「The Last of Us」のペドロ・パスカルが。「ワンダヴィジョン」(2021)のマット・シャクマンが監督。脚本には、インディーズ映画や短編映画で活躍してきたジェフリー・キャプラン&イアン・スプリンガーが名を連ね、『宇宙戦争』(2005)『ターミネーター:ニュー・フェイト』(2019)などのジョシュ・フリードマンがリライトで参加している。

映画『サンダーボルツ』

2025年7月25日US公開予定。MCU初のヴィラン集結映画。ウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ(セバスチャン・スタン)、『ブラックウィドウ』(2021)からエレーナ・ベロワ(フローレンス・ピュー)、レッド・ガーディアン(デヴィッド・ハーバー)、タスクマスター(オルガ・キュリレンコ)「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」(2021)のUSエージェント/ジョン・ウォーカー(ワイアット・ラッセル)、『アントマン&ワスプ』(2018)のゴースト/エイヴァ・スター(ハナ・ジョン=カーメン)がメンバー。ヴァレンティーナ・アレグラ・デ・フォンテーヌ(ジュリア・ルイス=ドレイファス)や、サディアス・“サンダーボルト”・ロス(ハリソン・フォード)も登場。政府の招集を受けて任務に挑む。

ほか、「ウォーキング・デッド」スティーヴン・ユアンが謎の役で参戦。一説によるととされる。監督は「BEEF/ビーフ」ジェイク・シュライアー。

映画『ブレイド』

2025年11月7日US公開予定。かつてウェズリー・スナイプスが演じたヴァンパイア・ハンターがMCU参戦。『ムーンライト』(2016)『グリーンブック』(2018)でアカデミー助演男優賞に2度輝いたマハーシャラ・アリが主演。

製作では監督降板や撮影延期、など紆余曲折を経ているが、現在監督は『ベルファスト71』(2014)『ホワイト・ボーイ・リック』(2018)でメガホンを取ったフランス出身のヤン・ドマンジュ。脚本には『LOGAN/ローガン』(2017)のマイケル・グリーンが加わっている。R指定作品になるという。

ドラマ「アイアンハート」

ディズニープラス配信予定。現在は。映画『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』でMCUデビューを飾った若き天才科学者、リリ・ウィリアムズ(ドミニク・ソーン)の単独シリーズ。大学が舞台で、「19歳の大学生が暇潰しにクレイジーなことをやらかして、その失態に対処しなくてはいけない1日を描くような感じ」とソーン。

『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(2016)以来の再登場となるMIT職員役のジム・ラッシュがカムバック。共演には『イン・ザ・ハイツ』(2021)のアンソニー・ラモスや「THIS IS US/ディス・イズ・アス」(2016-)のリリック・ロス、『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』(2018)のオールデン・エアエンライクらが名を連ねている。エピソード監督は「親愛なる白人様」(2017-2019)サマンサ・ベイリーと「アトランタ」(2016-)アンジェラ・バーンズ。

ドラマ「デアデビル:ボーン・アゲイン」

2025年春配信予定。かつてマーベル・テレビジョンとABCスタジオが製作したドラマ「デアデビル」からの新作がついにマーベル・スタジオで実現。デアデビル(チャーリー・コックス)はすでに『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)と「シー・ハルク:ザ・アトーニー」(2022)に、宿敵キングピン(ヴィンセント・ドノフリオ)は「ホークアイ」(2021)に登場済み。両名は「エコー」にも登場した後、満を持して「ボーン・アゲイン」で再戦を果たす。パニッシャー役のジョン・バーンサルも再登場する。

物語がNetflix版から続く“シーズン4”的な内容になるのかは不明。かつてのスタントコーディーネーターなどNetflix当時のスタッフを一新して撮影が行われたが、その仕上がりにスタジオが難色を示し、監督と脚本家のチームが。その後、マーベル・スタジオはドラマ作品の製作手法を見直し、シリーズを統括するショーランナーを立てるという一般的な形を採用した。

新たにショーランナー&脚本家は「Marvel パニッシャー」(2017-2019)のダリオ・スカルダパン。監督には「ロキ」シーズン2や「ムーンナイト」(2022)のジャスティン・ベンソン&アーロン・ムーアヘッドが就任している。

映画『アベンジャーズ:ザ・カーン・ダイナスティ』

2026年5月1日US公開予定。シリーズ第5弾であり、フェーズ4より始まった「マルチバース・サーガ」集大成となるうちの一作。副題が示すように、マルチバース・サーガの“ラスボス”との壮大な戦いが描かれると予想される。

もともと『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)デスティン・ダニエル・クレットン監督が就任していたが、『シャン・チー2』やドラマ「ワンダーマン」に専念するため。現時点で新監督は決まっていない。

脚本は『アントマン&ワスプ:クアントマニア』(2022)ジェフ・ラブネスが担当するとされたが、すでに離脱しているとのも。新たに『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』(2022)や「ロキ」(2021-2022)のマイケル・ウォルドロンが就任した。

映画『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ』

2027年5月7日全米公開予定。『ザ・カーン・ダイナスティ』に続く『アベンジャーズ』第7弾であり、フェーズ6を締めくくる最重要作。『アベンジャーズ/エンドゲーム』級のインパクトとなりそうだ。

現時点で監督は不明。脚本は『ザ・カーン・ダイナスティ』マイケル・ウォルドロンが連続で担当する。

ドラマ「ワンダーマン」

時期詳細未定の予定作

主人公となるワンダーマンことサイモン・ウィリアムズは、1964年に刊行された『Avengers #9』にて初登場したヒーロー。大富豪の息子として生まれるも亡き父の会社を経営難に陥らせたあげく、兄エリックにそそのかされて会社の金を横領して逮捕されてしまう。そこにバロン・ジモが現れ、イオンエネルギーを注入され、超人的な身体能力や飛行能力を手に入れた。当初はヴィランとして登場したが、のちにヒーローとしてアベンジャーズにも正式参加。チームの中でも古参のヒーローだ。

主演はDC『アクアマン』ブラックマンタ役のヤーヤ・アブドゥル=マティーン2世。主人公の兄でグリムリーパーというヴィランになるエリック役には「フィアー・ザ・ウォーキング・デッド」のデミトリアス・グロッセ。『アイアンマン3』などで悪役マンダリンを装っていた売れない役者トレヴァー・スラッテリー役のベン・キングズレーも再登場。「マインドハンター」(2017-)などのローレン・グレイジアも出演する。

“ハリウッドを風刺する”内容になるとされる。エピソード監督は『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)デスティン・ダニエル・クレットンと、新鋭監督のステラ・メギー。一時は中止になったとのが、その後クレットンが本企画を進めるために『アベンジャーズ:ザ・カーン・ダイナスティ』を降板している。

アニメ「X-Men '97」

1990年代に米Foxで放送されたテレビアニメ「X-メン」(1992-1997)の精神的続編となる新シリーズ。シーズン2も制作予定。オリジナル版への「レトロなラブレター」と形容されており、往年のファンを喜ばせる内容になりそうだ。2024年初頭に配信されるというが、詳しい内容はわからない。

アニメ「マーベル・ゾンビーズ」

2024年配信予定。「ホワット・イフ…?」(2021-)から派生した新作アニメ。「ホワット・イフ…?」シーズン1の第5話『もしも…ゾンビが出たら?』で描かれた、スーパーヒーローがゾンビ化してしまった世界で、新世代のヒーローが拡大するゾンビ禍に立ち向かうストーリー。

「マーベル・ゾンビーズ」でゾンビ軍団と戦うのは、『ブラック・ウィドウ』(2021)からイェレナ・ベロワとレッド・ガーディアン、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)からシャン・チー、ケイティとデス・ディーラー、「ホークアイ」(2021)からケイト・ビショップ、そして「ワンダヴィジョン」(2021)からジミー・ウー捜査官。さらにミズ・マーベルや『ブラック・ウィドウ』のウィドウズ、そしてスクラル人の暴走族らも登場するという。

一方ゾンビ化するのは、キャプテン・アメリカやホークアイ、キャプテン・マーベル、スカーレット・ウィッチのほか、『インクレディブル・ハルク』(2008)のアボミネーション、『アントマン&ワスプ』(2018)のゴースト、そして『エターナルズ』(2021)のイカリス。成人向けの「TV-MA」指定となる見込みで、グロテスクな表現も含まれそうだ。

監督は「ホワット・イフ…?」のブライアン・アンドリュースが務め、脚本は「シー・ハルク:ザ・アトーニー」(2022)のゼブ・ウェルズが執筆。ふたりは製作総指揮も兼任する。

映画『アーマー・ウォーズ』

ウォーマシン/ジェームズ・“ローディ”・ローズ(ドン・チードル)を主人公として、トニー・スターク亡き世界を舞台に、「アイアンマン/トニー・スタークにとって最大の恐怖だった、“もしも技術が悪の手に渡ってしまったら?”が現実化する」という物語を描く。もともとディズニープラスのドラマシリーズとして企画されていたが、予算の制約を回避するため長編映画に。

ドラマとも内容になるという。脚本は「GIRLS/ガールズ」のヤシル・レスターが執筆。そのほかに判明していることはなく、まだまだ謎の多いプロジェクトだ。

ドラマ「ヴィジョン・クエスト」

「ワンダヴィジョン」で姿を消したヴィジョン(ポール・ベタニー)のその後を描く、ヴィジョン単独ドラマ。スカーレット・ウィッチ/ワンダ・マキシモフ役のエリザベス・オルセンも登場する。

製作は「ワンダヴィジョン」「アガサ:ダークホールド・ダイアリーズ」のジャク・シェイファー。シリーズ化の可能性も伝えられている。

ワカンダのドラマ

『ブラックパンサー』シリーズの舞台であるワカンダを掘り下げるドラマシリーズ。映画で監督を務めたライアン・クーグラーが製作・監督に。オコエ役のダナイ・グリラがする。なお『ブラックパンサー』からは、ほかにもスピンオフ企画が存在するというが、詳細はわかっていない。

スカーレット・ヨハンソンによる極秘企画

ブラック・ウィドウ/ナターシャ・ロマノフ役を演じたスカーレット・ヨハンソンがプロデュースを務めるとされる企画。“極秘”とされており、どのような内容かは一切伝えられていない。

ヨハンソンは映画『ブラック・ウィドウ』の公開形式をめぐってディズニーを相手に訴訟を起こしていたが、その後和解し、本企画が。長らく進捗が聞こえないが、2023年11月時点でまだ存続していることがによってわかっている。

実現の可能性が期待されているが、まだ詳細が不明なタイトル 『X-MEN』 『ドクター・ストレンジ3』 『スパイダーマン4』 『ソー 5』 『シャン・チー2』 『エターナルズ2』 「ムーンナイト」シーズン2 「ミズ・マーベル」シーズン2

