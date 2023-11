間もなく訪れる2024年を前に、新年を彩るラインナップがディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア.jpに登場! 2023年11月下旬より順次発売されるアイテムを早速紹介していこう♪

ディズニーストアからは、毎年大人気の干支をモチーフとした「プーさん」のぬいぐるみシリーズが登場! 2024年の辰年にちなんで、 プーさんと仲間たちが華やかな紅白カラーとゴールドを基調とした辰のコスチュームを身にまとっている。

キュートなプーさんが、辰のように力強いツノやツメでクールな雰囲気に。ふわふわのたてがみがポイントのフードは取り外しが可能で、可愛いだけでなく触り心地も抜群♪ さらに、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア.jp限定で、赤い辰のコスチュームを着たプーさんのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンなども登場する。

また、大人気シリーズ「TSUM TSUM(ツムツム)」からは、紅白カラーの辰のコスチュームを身につけたミッキー&フレンズとプーさん&ピグレットの全8種類がラインナップ。ふわふわのたてがみや細部にもこだわったデザインに注目だ。

そのほか、毎年恒例のミッキー&フレンズのだるまシリーズは、約300年の歴史がある「白河だるま総本舗」と共同企画した白河だるまが新登場! 鏡餅、富士山、鶴と亀など、お正月の縁起物をモチーフに、ひとつひとつ手作りされた特別感あふれるアイテムとなっている。門松やしめ飾り、鏡餅やぽち袋セットなど、お正月ならではのアイテムも多数登場する。

さらに今回は、「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクターたちをモチーフにしたお正月飾りが登場♪ おもちゃたちが、ボニーのお部屋にあるもので手作りした羽子板やコスチュームで日本のお正月パーティーを楽しんでいるような賑やかなデザインになっており、ラインナップは、しめ飾りや鏡餅などのお正月飾りをはじめ、ぬいぐるみやマスコット、普段使いに活躍するエコバッグや巾着などを取り揃えている。

おめでたくて可愛い、見ているだけで笑顔になるシリーズをお手元に迎えてみてはいかが?

(C)Disney(C)Disney/Pixar