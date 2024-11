株式会社ポケモンが推進する「ポケモンローカルActs」では、地域それぞれの「推しポケモン」が、各地の魅力を国内外に発信する活動(Acts)を行っています。

2018年のエイプリルフール企画で香川県が「ヤドン県」に改名、「ヤドン」が「ヤドン県知事」に任命されたことをきっかけに始まったこの取り組み。

多くの人が各地域を訪れることで、地域とポケモン、それぞれのファンが増えることを目指しています!

「ポケモンローカルActs」まとめ

日本各地で公園・伝統工芸品や特産品・交通機関まで、その土地でしか味わえない体験を、「推しポケモン」がお届けしています☆

北海道「ロコン」

北海道の「推しポケモン」である「アローラロコン」「ロコン」型の生地の中に、地元の食材を使用した「つぶあん」や「ミルククリーム」が詰まっています。

雪山に生息するきつねポケモンの「アローラロコン」が、豪雪地帯である北海道らしいポケモンとして、「ロコン」とともに任命されました。

岩手県「イシツブテ」

いわタイプ、かつ、その「岩」に「手」が生えた姿から、「いわて応援ポケモン」に任命された「イシツブテ」

岩手県の伝統工芸品である「南部鉄器」の魅力もPRしています。

宮城県「ラプラス」

水上を進むのりものポケモンである「ラプラス」を「推しポケモン」とすることで、被災が大きかった沿岸部を中心にラプラスに乗って多くの人に旅してもらいたい、という思いを込め、選ばれました。

2023年3月より、EVバス、まちのり『チョコット』with「ラプラス」が、仙台市内で運行中です。

福島県「ラッキー」

「ラッキー」は幸せ(福)を運ぶと言われるポケモンで、福島県の福を連想させます。

また、おなかのタマゴは、おいしくて栄養がたっぷり!

同じく、おいしく栄養たっぷりな農産物を通じて県内外へ幸せを運ぶ福島県の応援ポケモンにぴったり、ということで、選ばれました。

そんな「ラッキー」はPRする特産品の桃、「らきもも」が販売中です。

福井県「カイリュー」

福井県では新種の恐竜の化石が日本でいちばん多く発見されており、世界三大恐竜博物館の一つといわれる施設があります。

また、嶺北地方を流れる九頭竜川は県のシンボルの一つで、流域には、地名に竜がつく場所も多く存在します。

ポケモンで竜といえば「ドラゴンタイプ」を想起させることから、ドラゴンポケモンのカイリューは、福井県をPRするのにぴったりのポケモンです。

三重県「ミジュマル」

三重県の伝統工芸品である伊賀くみひもとコラボレーションしたシューレースが発売。

「三重」がミジュウとも読めることに加え、「ミジュマル」がおなかに貝のような見た目の「ホタチ」を持つ特徴があり、真珠貝など貝類をはじめとした海の幸にも恵まれている三重県にはぴったり

ということで、「推しポケモン」に任命されました。

鳥取県「サンド」

砂地を好む「サンド」は、「アローラサンド」とともに、鳥取県の魅力を広く国内外にPRする「とっとりふるさと大使」に任命されました。

鳥取県には「サンド」の公園が寄贈されています。

香川県「ヤドン」

香川県の推しポケモンは「ヤドン」

有名な讃岐うどんと名前の語呂が似ていることにくわえ、特産品の和三盆と、食べると甘い「ヤドン」のしっぽ、渇水に悩んだ過去のある風土と、あくびをすると雨が降るという「ヤドン」の生態など、香川県をPRするポケモンにぴったりです。

高知県「ヌオー」

ゲーム『ポケットモンスター』シリーズに登場する、みずうおポケモン「ヌオー」が、「高知だいすきポケモン」に就任!

四万十川や仁淀川に代表される、森林率全国1位の豊かな森が育む高知県の清流は、ヌオーがそこでのんびりと暮らしているかもしれないと思わせてくれます。

そんなヌオーが、黒潮が流れる海や山々、原風景の残る里山といった、多彩な魅力を持つ高知県を、さまざまな取り組みを通じて盛り上げていきます。

長崎県「デンリュウ」

ライトポケモン「デンリュウ」が、「ながさき未来応援ポケモン」に就任!

海に囲まれ、入り組んだ海岸線と大小多くの島々のある長崎は、「灯台」の数も日本有数。

ライトポケモンであるデンリュウのしっぽの先の輝く光は、はるか遠くまで届くとされ、「うみのみちしるべ」となります。

灯台を連想させるデンリュウは、かつて外国船が来航し、伝来した文化を全国へ発信してきた長崎に、ぴったりなポケモンです。

長崎では広く知られる童歌「でんでらりゅうば」。慣れ親しんだこの歌の名前にも、「でん」「りゅう」が入っています☆

宮崎県「ナッシー」

宮崎県の航空会社、「ソラシドエア」にて、3月よりナッシージェットが運行中です。

温暖な気候で、県の木にはヤシの木の1種が選ばれている宮崎県。

ヤシの木のような見た目で、「歩く熱帯雨林」と呼ばれるナッシーがそのイメージにピッタリということで、「推しポケモン」に選ばれました。

沖縄県「ガーディ」

青く透き通った海や世界自然遺産としても有名なやんばるの森などの豊かな自然に恵まれ、南洋のような温暖な気候が特徴の沖縄県。

沖縄県には、災いからの守り神として有名なシーサーに代表されるような、独自の歴史に育まれた文化が、今に至るまで継承されています。

自分より強くて大きな相手にも恐れず立ち向かう勇敢な性格で、県のイメージとぴったりなガーディが、魅力あふれる沖縄県を応援していきます。

全国各地「ポケふた」

8道県との活動にくわえ、「ポケモンローカルActs」では、「ポケふた」と呼ばれるポケモンのデザインマンホールを全国各地の自治体に寄贈、設置しています。

全国にすでに300枚以上設置されているポケふたは、1つ1つその設置場所の風土に合わせた、世界に1つしかないものになっています。

いろんな地域を訪れてみたくなる「ポケモンローカルActs」

その土地の特産品や歴史にも詳しくなれそうです。

地域の「推しポケモン」が各地の魅力を発信!「ポケモンローカルActs」の紹介でした。

「ポケモンWCS2023横浜みなとみらいイベント」で行われたパレードには「ポケモンローカルActs」で活躍するポケモンたちも登場!

こちらで詳しく紹介しています。

