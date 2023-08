南米ペルーの小さな村で約1か月前、身長2メートルの謎の生物が目撃され、村人たちを襲い始めた。恐怖で外出もままならなくなった村人たちはその後、警察や軍に助けを求め、最近になってその真の正体が判明したという。ペルーのニュースメディア『RPP Noticias』などが伝えた。

ペルー北部ロレート県アルトナナイ地区で先月11日、エイリアン(地球外生命体)のような謎の生物が目撃された。先住民族「イキトゥ(Ikitu)」が住む同地区の小さな村ではそれ以降、この謎の生物による襲撃事件が相次ぎ、人々をパニックに陥れた。

そんなある日のこと。15歳の少女がナイフで喉の一部を切られて病院に搬送された。少女は重傷で、村では女性や子供、弱者たちを守るための夜間パトロールが欠かせなくなった。

こうして村の人々は謎の生物を、人間の顔や臓器、脂肪を食べる伝説上の怪物を意味する“ロス・ペラカラス(Los Pelacaras)”や、“エイリアン”などと呼ぶようになり、目撃者からは次のような声があがり始めた。

「全く得体の知れない生き物だった。」

「別の惑星から来たエイリアンに違いない。」

「人間の武器は全く役にたたない。」

「身長が2メートル以上ある。」

「目の前で姿を消した後、再び現れた。」

「黒い服を着てフードを被っていた。」

「ハイテクを駆使して宙を舞い、降下する。」

「まるでプロペラを付けたようだった。」

「子供が誘拐されるのを見た。」

「ただのドローンに布をかけたか、マスクを付けたに違いない。」

またコミュニティー・リーダーの一人で、実際に謎の生物に遭遇したというハイロ・レアテギ・アヴィラさん(Jairo Reátegui Ávila)は「彼らはエイリアンだ」と述べ、こう続けた。

「奴らは映画『スパイダーマン』の全身緑色のグリーンゴブリン(架空の犯罪者)に似ていて、武装しているようだった。銃を2度発砲したが怪我はなく、その場で立ち上がると姿を消した。」

「彼らの体の色はシルバーで、丸い形の靴を履いている。靴底には何かの機能が付いていて、地上1メートルまで浮上するとホバリングする。靴のかかとは赤く光り、飛ぶ時は腕でバランスを取る。ただ歩き方は普通だった。」

「奴らの頭は長く、マスクを付けている。目は黄色っぽいが視力はいい。奴と向き合ったが、顔を見せようとはしなかった。逃げ足はかなり速い。」

なお村では、不思議な緑色の光を放つ生き物の姿が撮影されるなど、エイリアンの噂は瞬く間に広がり、人々は約1か月を怯えて過ごしたものの、ついには警察や軍に救援を要請する事態となった。

村までは、ペルー北東部ロレート県の県都イキトスから川を進む船旅で約10時間かかるが、国家警察、ペルー海軍、当局などが駆けつけて真相究明にあたり、「エイリアンは存在しない」と結論付けた。

ちなみに検察庁の予備調査報告書によると、エイリアンだと思われていたのはコロンビアやブラジルからやって来た違法な金鉱採掘者とみられるという。金の採掘は、周辺の環境破壊、水銀による川の汚染、人身売買、人権侵害、犯罪組織グループなどによる犯罪の横行など様々な問題をもたらすと言われており、違法採掘者たちはより自由に活動ができるよう、ハイテク技術を駆使して先住民族らに恐怖心を植え付けていたようだ。

画像は『The Daily Star 2023年8月9日付「‘7ft-tall yellow-eyed aliens’ dubbed ‘Face Peelers’ leave tribe terrified of attacks」(Image: Jam Press)』『The Sun 2023年8月8日付「ALIEN VS PREDATOR Cops probe claims villagers being terrorised by ‘Predator-style ALIENS’ after girl has neck slashed by mystery ‘beast’」(Credit: Jam Press)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)