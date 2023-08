インドネシアの川岸で先月末、ワニ(クロコダイル)に襲われた女性が水中に引きずり込まれ、90分後に救出された。ワニは女性に噛みついたまま離さず、女性は川面から頭だけを出した状態で耐え抜いたという。当時の動画とともに、英ニュースメディア『Metro』などが伝えた。

インドネシア、西カリマンタン州ケタパンリージェンシーの川岸で先月27日、アブラヤシ農園(プランテーション)で働くファルミーラ・デ・ゼズスさん(Falmira De Jesus、38)がワニに突然襲われた。

タンクに水を汲もうとしたところ、川からワニが飛び出し、そのまま引きずり込まれてしまったそうで、ファルミーラさんは声を限りに助けを求めた。

そして駆けつけた農園の労働者らは、アシに覆われた川面から頭だけを突き出したファルミーラさんを発見。川岸から長い棒でワニを突いたり、アシを引き寄せたりして救出を試みた。

だがワニは、ファルミーラさんを水中で噛んだまま離さず、集まった人々は「自分も襲われるかもしれない」という恐怖でむやみに近づくことができなかった。

ファルミーラさんは、当時のことをこのように語っている。

「ワニに噛まれ、かなりの痛みがありました。ワニは私を離そうとせず、だんだん自分が弱っていくのが分かりました。そうして少しずつ水中に引っ張られていくのが分かり、『ああ、自分はこのまま死ぬんだな』と思っていました。」

当時の様子を捉えた動画を見ると、緑が茂った水面にファルミーラさんの頭だけが突き出していて、まるでホラー映画のワンシーンのようである。まわりではたくさんの人が見守っているようだが、ファルミーラさんの頭が一度、完全に水中に沈んでしまう様子も映し出されており、かなりざわついている。

しかしながらファルミーラさんはその後、再び水面に浮上し、駆けつけた救助隊に救出された。襲われてから90分が経っていた。

ファルミーラさんはその後、農園の病院に緊急搬送されたが重傷で、中部カリマンタン州のイマニュディン病院(Imanudin Hospital)に運ばれて手当てを受けた。身体中の傷のほか、右の腕や太腿、下腿などに深い刺創があり、感染症にかかる危険性があるため監視が続けられている。

今回の事故を受け、ファルミーラさんは次のように述べた。

「病院のベッドに寝ているにもかかわらず、ワニのことが頭から離れないのです。今でもワニに噛まれているような気がしてなりません。ただ私を助けて下さった人々には心から感謝しています。彼らは命の恩人ですから。」

インドネシアには14種のクロコダイルが生息しており、自然保護活動家によると、近年は魚類の乱獲や、海沿いの土地の農地転用による生息地の減少などで人間が住む内陸部で見られることが増えているという。

ちなみに今回のニュースには、次のようなコメントが寄せられた。

「私だったら救助される前に心臓発作を起こし、90分も持たなかったと思う。」

「運が良かったとしか言いようがない。」

「ワニは通常、獲物を振り回して叩きつけ、水中に引きずり込んで溺れさせるのに…。あの場所が浅かったか、ワニが小さかったのだろう。彼女は本当に幸運だった。」

「彼女はとても落ち着いている。バタバタもがかなかったのが良かったのだろう。」

「感染症のほうが心配だ。早く回復しますように。」

