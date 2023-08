回転寿司チェーン「くら寿司」が、Nintendo Switch向けソフト『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』とタイアップ!

くら寿司オリジナルメニューや「ビッくらポン!」でオリジナルグッズが当たるなど、様々な企画が目白押しの「ポケモン」キャンペーンが開催されます☆

くら寿司「ポケモン」キャンペーン

キャンペーン開始日:2023年8月4日(金)〜

開催店舗:全国のくら寿司店舗

くら寿司が『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』とタイアップした「ポケモン」キャンペーンを実施。

今回のキャンペーンには、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』に登場するピカチュウやシャリタツ、ヘイラッシャなどのポケモンが登場します。

モンスターボール風のガチャ玉に変身した「ビッくらポン!」には、ポケモンたちをデザインしたラバークリップなどの特別な景品が入っています。

また、オリジナルのイラストをあしらった貴重なグッズのプレゼント企画も開催。

さらに、ぎたいポケモンシャリタツと、ヘイラッシャをイメージしたお寿司や、ピカチュウをイメージした期間限定のオリジナルスイーツも登場します☆

ビッくらポン!「ポケモン」オリジナルグッズ

実施期間:2023年8月4日(金)〜9月24日(日)※無くなり次第終了

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」

そんな「ビッくらポン!」のガチャ玉がモンスターボール風のデザインで登場します!

ガチャ玉の中には、人気のポケモンがデザインされた“ラバークリップ”や“ホログラムマグネット”のほか、“スタンプ”といった特別な景品が入っています。

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」が楽しめます

ポケモンラバークリップ

種類:全6種

元気いっぱいなポケモンたちがデザインされたラバークリップ。

ピカチュウやシャリタツ(そったすがた)など、全6種類からランダムで1種出てきます。

ポケモンホログラムマグネット(一部抜粋)

種類:全22種

キラキラ輝くホログラムを施した、ラウンドタイプのマグネット。

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』に登場するニャオハやホゲータ、クワッスなど全22種類が展開されます。

ポケモンスタンプ

種類:全6種

お手紙やノートのデコレーションとして大活躍してくれるスタンプは全6種類をラインナップ。

「ありがとう!」や「がんばりました」などの一言メッセージ付きです。

くら寿司「ポケモン」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

内容・実施期間:

【第1弾】ポケモンうちわ 2023年8月4日(金)〜無くなり次第終了

【第2弾】ポケモンA5ノート 2023年8月18日(金)〜無くなり次第終了

【第3弾】ポケモンクリアファイル 2023年9月1日(金)〜無くなり次第終了

【第4弾】ポケモンミニタオル 2023年9月15日(金)〜無くなり次第終了

種類:各全4種

限定数量:各合計先着25万名

プレゼント対象:2,500円の会計ごとに1個

※お持ち帰りを含む(出前館、どこでもくら寿司、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外)

オリジナルのイラストをあしらった貴重なグッズのプレゼントキャンペーンを実施。

2,500円の会計ごとに1個プレゼントされます。

8月4日からの第1弾では、コライドンやミライドン、ピカチュウたちがプリントされたうちわ、

第2弾となる8月18日からは、A5サイズのノート、

9月1日からスタートする第3弾ではクリアファイル、

第4弾の9月15日からはミニタオルが用意されます。

オリジナルグッズは各弾それぞれ4種類ずつ展開。

くら寿司でしかゲットできない、かわいいポケモングッズがもらえるキャンペーンです☆

くら寿司「ポケモン」オリジナルメニュー

販売期間:2023年8月4日(金)〜31日(木)

キャンペーン期間中に販売される「ポケモン」オリジナルメニューは、全部で2種類。

ぎたいポケモンシャリタツの、そったすがた、たれたすがた、のびたすがたとヘイラッシャをイメージしたお寿司と、ピカチュウをほうふつさせる期間限定のオリジナルメニューが提供されます。

※ 一部店舗では価格が異なります

※予定数量に達し次第、販売終了となります

シャリタツ&ヘイラッシャにぎり

価格:230円(税込)

シャリタツのそったすがた、たれたすがた、のびたすがたとヘイラッシャをイメージしたお寿司。

えびはシャリとの間にアボカドを挟み、まぐろはにんにくを利かせた赤ユッケだれに漬けこんであります。

たまごには明太子を乗せるなど、各ネタいつもとは違った味わいで楽しめる握りセットです。

ピカチュウ10まんボルトケーキ

価格:380円(税込)

持ち帰り:不可

ピカチュウの10まんボルトを、口に入れるとパチパチと弾ける食感で表現したケーキ。

マンゴーレアチーズケーキにマンゴーホイップと、弾けるザラメをトッピングしたデザートメニューです。

期間限定メニューや、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズが楽しめるスペシャル企画。

くら寿司にて2023年8月4日より開催される「ポケモン」キャンペーンの紹介でした☆

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

