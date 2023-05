ミスタードーナツから、軽食にぴったりな新感覚ドーナツ「ザクもっちリング」が登場!

1つのリングドーナツに2つのフィリングが入った、‟ザクもっちり食感“のドーナツです。

「ビーフシチュー&ポテト」「スパイシーミート&ポテト」「あずき&ホイップ」の3種がラインナップされます☆

ミスタードーナツ「ザクもっちリング」

販売期間:2023年6月2日(金)〜

販売店舗:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

‟みんなのおなかにぴったりおいしい!“をテーマに食事メニューを展開している、ミスタードーナツの「ミスドゴハン」新シリーズとして、軽食にぴったりな「ザクもっちリング」が登場!

噛み応えのあるザクもっちりとした食感のリング形状の生地に2種類のフィリングが入った、ボリューム感のあるドーナツです。

おなかが空いたときや、ちょっとしたカフェタイムにもぴったりなドーナツです。

「ザクもっちリング」のリング形状生地は、北海道産小麦の小麦粉を使用した生地を使用し、湯種製法も用いられています。

「もっちり食感」をさらにパン粉を付けてフライすることで「ザクザク食感」の2つの食感を楽しめるザクもっちり食感の生地が開発されました。

さらに、リング形状の生地に具材を入れたことで、どこから食べてもひとくちで中の具材が味わえるように。

「ビーフシチュー&ポテト」や、「スパイシーミート&ポテト」といったは軽食はもちろん、「あずき&ホイップ」のような甘いものが食べたい時にも楽しめるフレーバーもラインナップされています。

また、かわいらしいデザインのトレイに入っているのも注目のポイント。

ミスタードーナツロゴをあしらったクリアスリーブで包み、専用トレイに入れて提供されます。

ザクもっちリング ビーフシチュー&ポテト

価格:テイクアウト 270円(税込)/イートイン 275円(税込)

「ザクもっちリング ビーフシチュー&ポテト」では、なめらかな口当たりのビーフシチューとチーズ風味のマッシュポテトの2種類のフィリングを楽しめます。

噛みごたえがありもっちりとした食感の生地と、2種類のフィリングを一度に楽しめる、食事系ドーナツです。

ザクもっちリング スパイシーミート&ポテト

価格:テイクアウト 270円(税込)/イートイン 275円(税込)

トマトベースのスパイシーミートとチーズ風味のマッシュポテトの2種類のフィリングが入った「ザクもっちリング スパイシーミート&ポテト」

仕上げにかけられている、パプリカパウダーの赤色がアクセントになったドーナツです。

ザクもっちリング あずき&ホイップ

価格:テイクアウト 270円(税込)/イートイン 275円(税込)

北海道産あずきあんとホイップクリームの2種類が入った、スイーツ系ドーナツ。

仕上げに振りかけられたきなこシュガーとの相性もバツグンです。

ミスド ドリンクセット

価格:テイクアウト 440円(税込)/イートイン 448円(税込)

『ザクもっちリング』1個、対象ドリンク1杯がセットになった、お得な「ミスド ドリンクセット」も登場。

軽食にはもちろん、おやつ時間にもぴったりなセットです。

1つのリングドーナツに2つの味が入った、‟ザクもっちり食感“のドーナツ!

2023年6月2日(金)より、「ミスドゴハン」の新シリーズとして登場する、ミスタードーナツ「ザクもっちリング」の紹介でした☆

※写真は一例です

※ショップにより販売時間・販売個数は異なります

※提供方法はショップにより異なります

※写真はイメージです

Copyright © 2023 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2つの味を楽しめる新感覚ドーナツ!ミスタードーナツ「ザクもっちリング」 appeared first on Dtimes.