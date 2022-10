『クリミナル・マインド』復活！リバイバル版についてわかっていること

大ヒット犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』が早くも来たる11月に復活! オリジナル版キャストもカムバックし、今から楽しみなことばかり。進化した『クリミナル・マインド』について現段階で明らかになっていることについてまとめた。(2022年10月31日時点)

2005年に米CBSで放送開始された『クリミナル・マインド』。FBIの行動分析課(通称BAU)が、全米各地で起きる凶悪な犯罪にプロファイリングで迫り、次なる犯行を阻止してシリアルキラーを追い詰めていく姿を描く。BAUは犯人のデータから秩序型・無秩序型などに分類、それぞれの特徴を照らし合わせることで次なる犯行を予測する。

司法省に属するアメリカ合衆国の警察機関の一つ、連邦捜査局FBI。国内の治安維持を担い、テロやスパイ、政府の汚職、サイバー犯罪、複数の州に渡る広域事件などの捜査を担当。『クリミナル・マインド』で描かれるBAU(Behavioral Analysis Unit)は実在し、バージニア州クワンティコに本部がある。

2011年にFBI長官の直属である非公式捜査班の活躍を描く『クリミナル・マインド 特命捜査班レッドセル』、2016年には国境を超えて犯罪に巻き込まれたアメリカ人を救うチームIRT(International Response Team)を描く『クリミナル・マインド 国際捜査班』が2シーズン製作された。なお、『国際捜査班』にレギュラー出演したマシュー・シモンズ役のダニエル・ヘニーはIRTの解散を機に、本家『クリミナル・マインド』シーズン13からBAUのメンバーに。また、2017年には『クリミナル・マインド:KOREA』と題し、韓国でリメイク版が製作され、アメリカのみならず各国で人気を博している。

2020年2月にシーズン15をもって幕を閉じた『クリミナル・マインド』だが、リバイバル版の製作が初めて報じられたのは、2021年2月。約1年での復活は同作が人気であったことの明かしではないだろうか。日本でのファイナルシーズン最終話は同年11月に上陸したため半年も経たずしてのリバイバル版であったこともあり、近年のリブート、リバイバルの波があったとはいえ、早すぎるという印象も正直あったが…。

ともあれ、同年4月には、エミリー役のパジェット・ブリュースターがリバイバル版への出演について前向きに考えていること、彼女以外のオリジナル版キャストもカムバックに向けて交渉中などが報じられ、順調に進められていると思われていた。

しかし同年8月、パジェットから伝えられたのは、「悲しいことに、(リバイバル版は)頓挫してしまうと思う。進展があればお知らせするけど、その日は来ないかもしれない。残念」という悲報。当時、製作の米Paramount+の広報担当者はパジェットの主張を否定していたが、『クリミナル・マインド』はオリジナル版の時からJJ役のA・J・クックの降板劇や、キャスト陣のギャラ交渉などゴタゴタがあったため暗礁に乗り上げたのかと思ったファンは多かった。

それもあり、結局のところ実現するのか、しないのか、しばらく音沙汰がなかったため動向に注目が集まっていたが、2022年2月に行われた米TV批評家協会のセッションにおいて、Paramount+のプログラムオフィサー主任のターニャ・ギルスが、リバイバル版は絶賛製作中であると述べ、同年3月にはガルシア役のカーステン・ヴァングスネスが共演者と写った画像をシェア。結果的に製作のゴーサインが報じられたのは、2022年7月だった。

待望のリバイバル版のタイトルは、『Criminal Minds: Evolution(原題)』。全10話構成となり、一話完結型で描かれたオリジナル版とは異なり、1シーズンで一つの事件を追う構成に。米Paramount+で11月24日(木)より配信開始されるが、日本でのお披露目は現時点、決まっていない。

