Googleは6日(現地時間)、同社が展開する「Made by Google」の新製品を発表するイベンド「Made by Google Event」をアメリカ・ニューヨークのウィリアムズバーグにて現地時間(PDT)の2022年10月6日(木)10時より開催すると発表しています。イベントは同社が招待した一部のメディア関係者のみが参加でき、その他の人はオンラインによるライブ中継を視聴するように案内しています。

日本時間(JST)では10月6日23時から。イベントでは今年5月に開催した開発者向けイベント「Google I/O 2022」にてチラ見せした次期フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Pixel 7」や「Pixel 7 Pro」、スマートウォッチ「Pixel Watch」を正式発表するほか、スマートデバイス「Google Nest」からも新製品が発表されるということです。

ライブ中継はアメリカやイギリス、オーストラリアからは公式Webショップ「Google ストア」内( https://store.google.com/magazine/events )で視聴できるほか、日本などからは同社のハードウェア製品「Made by Google」の公式YouTubeチャンネル( https://youtu.be/v=2NGjNQVbydc )にて視聴でき、すでにGoogleカレンダーにイベントを追加できるようになっています。

なお、Pixel 7とPixel 7 Pro、Pixel Watchは日本でも販売される予定で、すでにGoogle ストアでは特設Webページも掲載されており、Pixel 7とPixel 7 Proについてはすでに紹介しているように米連邦通信委員会(FCC)による認証によると、恐らく日本向けはPixel 7が「G03Z5」、Pixel 7 Proが「GFE4J」でProのみがミリ波とUWBに対応しているものと予想されます。

