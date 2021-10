回転寿司評論家が推す！ 北海道（札幌市外）のわざわざ行きたい厳選5店

「価格以上の価値」「企業努力」「個性」などを軸に、全国47都道府県の回転寿司の実力店、知られざる名店をご紹介。今回は全国でもトップレベルにある北海道(札幌市外)の回転寿司厳選5店舗です。

札幌市外の回転寿司厳選5店舗をご紹介

北海道の回転寿司は平成以降、飛躍的な進化を遂げており、人気店の多くが『グルメ回転寿司』と言われる高級回転寿司であったことは特徴のひとつと言える。

道内における高級回転寿司拡大の要因には、100円寿司の大手チェーンが進出してこなかった、というのもあるが、回転寿司レーンメーカーによる高級回転寿司店のプロデュース力も大きく働いている。今回はそんな高級回転寿司店を中心に、大手チェーンにはない魅力を持った北海道(札幌市外)の5店舗を紹介したい。

「グルメ回転ずし 函太郎」の「店長一押し旬にぎりコース」3,850円(税込) 写真:お店から

1. 大正浪漫を贅沢空間で楽しめる「グルメ回転ずし 函太郎」

函館で生まれ育った「函太郎」は、絶好のロケーションに位置する店舗で観光客にも人気が高い。宇賀浦本店からは津軽海峡、立待岬が望め、五稜郭公園店は五稜郭のお堀に面しており、大正浪漫を満喫できる室内空間も、回転寿司店であることを忘れさせるほどだ。

「グルメ回転ずし 函太郎 五稜郭公園店」の店内 写真:お店から

地元・函館と北海道の旬の魚を中心とした「本日のおすすめ」は鮮度の良さが光る。

「朝獲れ真いか」330円(税込) 出典: N.satoshiさん

「朝獲れ真いか」はまだ透明感があり、噛みしめると歯にじゅわっと食い込むような鮮度感。やはり函館のイカは違うよなと実感できる。

「クランチロール」209円(税込)

創作寿司のレベルも高く、中でも面白いのがこちら。エビフライを裏巻きした寿司に天かすをまぶしており、サクサクとした食感が楽しめる。揚げたてのエビフライと酢飯の親和性も良い。 「海宝こぼれ巻」460円(税込)

巻物の上にイクラ、ほたて、サーモン、ねぎとろなどなど山盛りに盛り付けた一品。回転寿司らしいデカ盛り寿司だが、見た目の出来栄えはなかなかに良い。好みは分かれるところだと思うが、創作寿司への意欲がうかがえる寿司だ。

ちなみに「函太郎」は十数年前に「がってん寿司」を運営するRDCグループに加わり、函館から東北、首都圏、関西へと店舗を拡大している。全国に函館ブランドを届けて欲しいものだ。

<店舗情報>

◆グルメ回転寿司 函太郎 五稜郭公園店

住所 : 北海道函館市五稜郭町25-17

TEL : 050-5593-4696



2. 函館の活いか一杯が味わえる「まるかつ水産」

函館の老舗鮮魚店が経営する回転寿司店。近隣には同店経営の海鮮市場や人気観光スポット「金森赤レンガ倉庫」などもあり、観光客も多く訪れる店である。目と鼻の先にある市場より毎日仕入れる地魚の中でも一番人気はやはり活イカ。「イケスいか」などイカメニューは多く、観光で訪れるならば「活いか刺身」は食べてみたい一品。 「活いか刺身 一杯」1,584円(税込) 出典:かみ〜さん

注文が入ってから捌くので、イカの透明感がとにかく素晴らしい。新鮮なイカとはこういうものなのか、と実感できる。 「ほっけ」514円(税込) 出典:Akio Iさん

ほっけを寿司で食べられるのも北海道ならでは。鮮度が良くないと水分や脂が抜け落ちてしまうが、こちらは昆布〆ながらしっかりとした脂がのっており、焼き魚とはまた違った楽しみがある。

観光地にあるため価格もそれなりではあるが、回転寿司で函館のイカを安価にいただけるのはうれしい限りだ。

<店舗情報>

◆回転寿司函館まるかつ水産 本店

住所 : 北海道函館市豊川町12-10 函館ベイ美食倶楽部

TEL : 0138-22-9696



3. 道東きっての高級回転寿司「鮨ダイニング 月」

オホーツク海の流氷を間近に感じる極寒の地に「鮨ダイニング 月」はある。「鮨ダイニング」とあるように、高級感のある店内には至る所に水路がめぐらされ、照明はすべて「月」に見立てられているこだわりが面白い。 「鮨ダイニング 月」の内観 出典:トウモロコシ 巡りさん

このゆったりとした空間が「月」の持ち味。夜には窓明かりと相まって幻想的な空間を生み出している。 「活ほっき」374円(税込) 出典:フォーリンデブはっしーさん

北海道にはつぶ貝、ほたてと人気の貝が揃っているが、個人的にはほっき貝がイチオシ。鮮度の良いほっきは、ほんのりとした甘さと磯の香りが口いっぱいに広がり幸せを感じる。 「流氷ドラフト」737円(税込)

すぐそばがオホーツク海となれば、飲みたいのはブルーのラベルが鮮やかなこちらの地ビール。オホーツク海の流氷を仕込み水に使用している爽やかな飲み口だ。

これだけ豪華な鮨ダイニングだとファミリー客は敬遠してもおかしくないが、そこは「回転寿司」の持つ魔力。店を訪れるハードルが一気に低くなり、気軽に足を運べるようになる。網走の地にこんな回転寿司店があることを知っていただければ幸いだ。

<店舗情報>

◆月

住所 : 北海道網走市駒場北5-83-27

TEL : 0152-45-3333



4. 雅な雰囲気漂う実力店「回転寿し 和楽」

観光客で賑わう小樽運河付近にある「和楽」。本店は札幌にあるが、こちらの小樽店は寿司大激戦区にありながらも高い人気を誇っており、おすすめには北海道の旬の寿司がずらりと並んでいる。 「生銀かれい」264円(税込)

銀かれいとはカラスカレイのことで、北海道では定番の寿司。冷凍ものなどではパサつきを感じてしまうことも多いが、同店のものはさすが生だけあってプニュッとした柔らかい食感が楽しめる。こういった寿司に店の実力が出るものだ。 「秋鮭」462円(税込)

なるほど、これはサーモンではなく、THE鮭といった味わい。旬の鮭特有の脂の乗りが素晴らしく、北海道を感じる一皿。人気のアトランティックサーモンとは違った濃厚な鮭の味を楽しみたい。

小樽市内には寿司店が100店舗以上もあり、回転寿司店も多く軒を連ねるが、中でも「和楽」の人気は高い。観光地にも期待を裏切らない回転寿司店があることはうれしい限りだ。

<店舗情報>

◆和楽 小樽店

住所 : 北海道小樽市堺町3-1

TEL : 0134-24-0011



5. 北陸直送ののどぐろが自慢! 「回転寿司割烹 伊達和さび」

噴火湾沿いに位置する伊達市にある高級回転寿司店。「伊達温泉」の経営というのがめずらしいが、寛げる空間を演出しているのはさすがだ。 「活けぼたん海老」418円(税込) 出典: MmYbさん

注文が入ると店内のいけすから捌かれるのだが、皿の上でもボタンエビが飛び跳ねるほど活きが良い。生のエビのプリッとした食感を試してほしい。 「和さびづくし」858円(税込) 出典:らばしんさん

本マグロ赤身、中トロに北海道ではめずらしいのどぐろが入った三貫セット。北海道には八角やソイ、マツカワカレイなど地元ならではの美味な白味が多数あるが、あえて北陸から直送しているという。道民の皆さんに味わっていただきたいという気持ちの表れだろう。

「寿司割烹」と名乗っているように一品料理は50種類近く、北海道の地酒などアルコールも豊富に取り揃えてあり、居心地も良い。温泉帰りにおいしい寿司を食べることができる地元の方が本当にうらやましい。

<店舗情報>

◆回転寿司割烹 伊達 和さび

住所 : 北海道伊達市松ヶ枝町30-1

TEL : 0142-25-0101



※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しております。最新の情報はお店の方にご確認ください。料金など情報の変更につきましてはあらかじめご了承ください。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

取材・文・撮影:米川伸生

The post 回転寿司評論家が推す! 北海道(札幌市外)のわざわざ行きたい厳選5店 first appeared on 食べログマガジン.