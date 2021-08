『THE FLASH／フラッシュ』シーズン8で放送される今年のDCTVユニバースイベントの概要が明らかに！

今年5月に米CWのCEOが、DCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』シーズン8でアローバースの"ミニ"クロスオーバーを展開すると告知していたが、その概要が明らかとなった。米Deadlineが報じている。

『THE FLASH』シーズン8の最初の5話で放送されるアローバースのイベントエピソード「Armageddon(アルマゲドン)」が11月16日(火)より放送されることが決定した。

「Armageddon」には、バットウーマン(ジャヴィシア・レスリー)、アトム(ブランドン・ラウス)、ブラックライトニング(クレス・ウィリアムズ)、センチネル(カイラー・リー)、ミア・クイーン(キャサリン・マクナマラ)、ライアン・チョイ(オスリック・チョウ)が登場。さらにチームと敵対するヴィランとして、イオバード・ソーン/リバース・フラッシュ(トム・キャヴァナー)、ダミアン・ダーク(ニール・マクドノー)が姿を見せる。

「Armageddon」では、不可解な状況下で強力なエイリアンの脅威が地球に及び、バリー(グラント・ガスティン)とアイリス(キャンディス・パットン)、その他のチームフラッシュが世界を救うために決死の戦いに挑む。しかし、残された時間がわずかになり、人類の運命が危機にさらされ、フラッシュと仲間たちは勝利をもたらすために、旧友たちの助けを借りる。

5月に2021年秋の放送スケジュールに関する記者会見でCWの会長兼CEOのマーク・ペドウィッツはイベントエピソードについて、「これは完全なるクロスオーバーではありませんが、クロスオーバーのような感覚を備えており、これらの全キャラクターを紹介します」と説明していた。

製作総指揮のエリック・ウォレスは「Armageddon」について、「簡単に言えば、このスペシャルエピソードは、これまでで最も感情に訴える『THE FLASH』エピソードの一つになるでしょう。さらに、本当に壮大な瞬間と大きなサプライズがファンを待ち受けています。そして、従来の『THE FLASH』におけるエピソードよりも、大胆かつ大きな規模で製作しています。そうです。「Armageddon」は単なるグラフィックノベルのストーリー以上の何かであり、これは新旧を問わず、『THE FLASH』とアローバースのファンにとって真のイベントになるでしょう。正直なところ、私たちが計画していることを観客が目にする日が待ちきれません」と意気込みを語った。

新たなCWバースイベント「Armageddon」は、11月16日(火)より放送される『THE FLASH/フラッシュ』シーズン8の第1〜5話でオンエア。(海外ドラマNAVI)

『THE FLASH/フラッシュ』(c)2020 Warner Bros. Entertainment Inc. FLASH TM and all pre-existing characters and elements TM and (c)DC Comics.