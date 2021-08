【今週スタートの海外ドラマ】『グレアナ』『ハンドメイズ・テイル』『9-1-1』新シーズンが上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は大ヒット作の新シーズンが続々とスタートする中、ポーランド、ノルウェー、スウェーデン、オーストリア発のドラマシリーズやケイト・ウィンスレット(『タイタニック』)が主演と務めるHBO作品の配信も開始となる。お見逃しなく!

■8月25日(水)

『グレイズ・アナトミー17』(WOWOW)

新型コロナウイルス(COVID-19)による未曽有のパンデミックが背景となった結果、医療ドラマの原点に回帰するかのような力作に仕上がっている今シーズン。メレディス(エレン・ポンピオ)も新型コロナウイルスに感染するという衝撃的事態が発生。かつての登場人物たちがゲストとして再登場し、感動の再会を果たすことになる。

シアトルを去ったアレックスに代わる小児科医コーマック(リチャード・フラッド『シェイムレス』)とマギーのボストン時代の教え子であるアフリカ系医師ンドゥグ(アンソニー・ヒル『リゾーリ&アイルズ』)が新たにレギュラーに仲間入り。





『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン4(Hulu)

のダーレン・スターがクリエイターを務めるラブコメディの第4シーズンが日本初配信。40歳のシングルマザーが、ワケあって26歳と嘘をついて出版社に就職。秘密がバレないかヒヤヒヤしながらも、マンハッタンで仕事に恋に奮闘する姿を描く。





『ポストモーテム スカーネスでは誰も死なない』(Netflix)

ノルウェー発のNetflixオリジナルシリーズ。

死亡を宣告されたリーヴァ・ハランゲンは、数時間後に邪悪で貪欲な内なる欲求を抱えて解剖台の上で目覚める。果たしてリーヴァは、自身の危険な欲望をコントロールできるのか? 一方、彼女の兄オッドは皮肉にも葬儀場の経営に腐心しているが、ノルウェーの小さな田舎町スカーネスでは死亡率が上がらず事業回復の兆しが見えずにいた。





『クリックベイト』(Netflix)

8つの異なる視点で語られる、オーストラリア発の新感覚スリラー。

ある日突然、謎の失踪を遂げたニック。その後、彼の姿はインターネットに出回ったビデオで発見され、ひどく暴行を受けたニックは「私は女を虐待してる。視聴回数500万で死ぬ」と書かれたカードを掲げていた。妹と妻がニックを探し助け出そうと急ぐ中、想像もしなかった彼の一面が明らかになっていく――。

ニックを演じるのはのエイドリアン・グレニアー。共演者はゾーイ・カザン(『プロット・アゲンスト・アメリカ』)、ベッティ・ガブリエル(『ジェイコブを守るため』)ら。





『目覚めれば』(Netflix)

ポーランド製作のNetflixオリジナルシリーズ。

痛ましい事故で家族を失った後、記憶回復施設で目覚めたユリア。奇妙にも似たようなトラウマを抱える他の患者たちと親しくなるうちに、アダムという謎めいた少年から施設のことを教えてもらう。しかし、まるで現実のような奇妙な夢や幻覚を見始めたユリアは、ここが本当に表向き通りの施設なのかと疑い始める――。



■8月26日(木)

『9-1-1:LA救命最前線』シーズン4(FOXチャンネル)

シーズン5への更新も決定済みの大ヒットレスキュー・ヒューマン・ドラマ『9-1-1 LA救命最前線』最新シーズンが日本初放送。

シーズン4も手に汗握る事件や事故が発生! ハリウッド貯水池のダムが決壊し、大規模な土石流が発生して街中が大混乱に陥る。無防備な人々や世界的に有名な歴史的建造物が危険にさらされるなか、118分署のメンバーは必死に救助対応する。

一方、アシーナは心身の傷を乗り越えてパトロール任務に戻ることを決意。ボビーはアシーナがどれだけ自分を必要としているのか疑問を抱き関係にひずみが生じる。そして、マディとチムニーは赤ちゃんの誕生に備え、ヘンは医学部での勉強を始める。メイは新たな進路を決め、バックはバックリー家の衝撃的な秘密を知ることとなる―。





『ファミリー・ストーリー 〜これみんな家族なの?〜』パート4(Netflix)

アデル役で知られるロレッタ・デヴァイン出演のNetflixオリジナルシリーズ。シアトルからジョージア州の田舎町への引っ越しを決意したマッケラン家のリアルで心に残る、山あり谷ありの飾らない日常が描かれる。

■8月27日(金)

『メア・オブ・イーストタウン / ある殺人事件の真実』(U-NEXT)

『タイタニック』を筆頭にアカデミー賞に7度ノミネート、『愛を読むひと』で主演女優賞を受賞したケイト・ウィンスレットが主演&製作総指揮を務める。

舞台は、ペンシルバニア州郊外の田舎町イーストタウン。全員が顔見知りの平穏な町で、ある日突然シングルマザーの少女が惨殺された。刑事メア・シーアンは事件の調査に当たるが、誰もが容疑者となりうる状況で捜査は難航。父親、元恋人、親友、教師、神父...少女を取り巻く住民たちの想いは絡み合い、やがて事件は思いもよらない展開を見せていく。犯人は誰なのか? なぜ少女は殺害されたのか? 物語が加速し緊張感が最高潮に達するラスト、待ち受ける衝撃の<真実>とは―。





『ハンドメイズ・テイル』シーズン4(Hulu)

女性が虐げられた理不尽な世界と同時に女性の強さを鮮烈に描き世界中で大ヒットしている『ハンドメイズ・テイル』、待望の最新シーズンがついにHuluにて日本独占配信がスタートとなる。

シーズン3でギレアドの子ども8人と女中9人をカナダに亡命させるために重傷を負ったジューンと共に闘った侍女たちはどのような運命をたどるのか?





『SEE 〜暗闇の世界〜』シーズン2(Apple TV+)

のジェイソン・モモアが主演を務めるSFドラマの新シーズン。舞台は、ウイルスにより人類がほぼ壊滅状態になってしまった未来。そんな中で生き残った人々は、なぜか全員盲目であった。そして、その何世紀もあとに生まれた双子を持つ父親であり、人々と先導する戦士ババ・ヴォスは、総師パリスとともに、危険な女王から双子を守ろうとする。

シーズン2からは『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのドラックス役でお馴染みのデイヴ・バウティスタが出演することが分かっている。





『くたばれケビン!』(Amazon Prime Video)

シットコムと通常のドラマが混ざった映像で語られるというユニークなダークコメディ。

結婚して10年になるダメ夫のケヴィンを明るく世話してきたアリソンだが、あるパーティーがきっかけで自分の人生を取り戻そうとする。主人公を演じるのは、のアニー・マーフィ。夫のケヴィン役にはエリック・ピーターセン(『Kirstie(原題)』)。





『未来の大統領の日記』シーズン2(Disney+)

将来のアメリカ大統領だが今はまだ中学生のエレーナが、学校生活の悩みや日々の出来事を日記に綴るコメディドラマ。シーズン1はRotten Tomatoesでレビューが好評価100パーセントを記録した隠れた名作だ。

親友に突然彼氏が出来たり、シングルマザーの母親のボーイフレンドが引っ越してきたりと、学校やプライベートで次々と起こる予測不可能な事態に対処しなければならなくなるエレーナ。思春期ならではの山あり谷ありの日常を頭の中の未来の自分と一緒に、自分らしく乗り越え成長していく―。



■8月28日(土)

『Backstrom はみ出し刑事ベックストレーム』(AXNミステリー)

犯罪学教授として、国家警察委員会の顧問も務め、推理小説界の文学賞を多数受賞しているスウェーデン・ミステリー界の重鎮レイフ・GW・ペーションの小説を映像化した北欧ミステリー。

TV番組で"世界最高の殺人捜査官"と紹介されるベックストレーム警部(シェル・ベリィクヴィスト『ストックホルムでワルツを』)は、傲慢で無節操なひとクセある人物。そんな彼の元に、隣家の少年エドヴィンが無人島で見つけた頭蓋骨を持ち込む。銃弾の痕から5年前に死亡していたことが判明。しかし、DNAからは10年以上前のタイの津波で亡くなったことがわかり――。

