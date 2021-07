『ザ・スーサイド・スクワッド』スピンオフドラマ『Peacemaker』来年1月配信！主演ジョン・シナがキャラを分析

DC映画『ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結』に登場するピースメーカーを主人公にした単独ドラマシリーズ『Peacemaker(原題)』。シリーズで主演を務めるジョン・シナが、自身が演じるキャラクターを分析している。

『Peacemaker』は、8月13日(金)に日本公開される『ザ・スーサイド・スクワッド』の前日譚となり、"多くの人を殺さなければならないとしても、どんな犠牲を払ってでも平和を信じて手に入れる男"ピースメーカーを描くシリーズ。

I'm over-the-moon excited to be working on September 23, 2020