¡ÚIMDbÉ¾²Á½ç¡Û±Ñ¹ñ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¥É¥é¥Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¡õ¥ï¡¼¥¹¥È10

アメリカのTV番組は、実はヒットした英国番組のリメイクであるという例は数多い。一方でそれらのリメイクは、オリジナルにはおよばないとする意見が大勢を占める結果が明らかになった。TV・映画専門サイトのIMDbのユーザ評価を基に、衛星放送Freesatがまとめた結果を英walesonline.comが伝えている。

それによると、英国産番組をリメイクした132のアメリカ製番組のうち、64パーセントはオリジナルより低い評価しか得られなかった。残りの番組では7パーセントが同評価、29パーセントがオリジナルより高い評価となっている。

最も高い評価を得たのは、米NBCの『ジ・オフィス』で、10点満点中8.9点の高評価となっている。因みに英国オリジナルの評価は8.5点で、クリエイター兼主演のリッキー・ジャーヴェイス()を一躍世界的コメディアンに押し上げた。アメリカ版『ジ・オフィス』は9シーズンにわたって合計201エピソードが製作された。こちらの主演はスティーヴ・カレル(『40歳の童貞男』)が務めている。

一方、最低評価を得たのは『Spaced(原題)』。英国オリジナル版の邦題は『SPACED 〜俺たちルームシェアリング〜」』で、10点満点中1.4点という低評価。因みに英国版オリジナルは8.5点という非常に高い評価を得ている。オリジナルで主人公のダメ・カップルに扮したのはサイモン・ペッグ()。リメイクではジョシュ・ローソン(『ライブラリアンズ 失われた秘宝』)とサラ・ルー(『BONES』)がカップルを演じたが、パイロットが製作されただけでキャンセルされた。

以下はベストテンとワーストテン。

ベスト10

1.『ジ・オフィス』8.9

2.『ハウス・オブ・カード 野望の階段』8.7

オリジナルは『野望の階段』

3.『シェイムレス 俺たちに恥はない』8.6

オリジナルは『恥はかき捨て』

4.『The People's Couch(原題)』8.6

オリジナルは『Gogglebox(原題)』

5.『Whose Line Is It Anyway?(原題)』8.5

オリジナルは同名の即興コメディ

6.『Frontier House(原題)』8.5

オリジナルは『The 1900s House(原題)』

7.『Hope Island(原題)』8.4

オリジナルは『Ballykissangel』)』8.4

8.『Veep/ヴィープ』8.3

オリジナルは『官僚天国!〜今日もツジツマ合わせマス〜』)』

9.『Queer as Folk(原題)』8.3

オリジナルは同名ドラマ

10. 『A Touch of Grace(原題)』8.3

オリジナルは『For the Love of Ada(原題)』

ワースト

1. 『Spaced(原題)』1.4

2. 『Viva Laughlin!(原題)』3.0

オリジナルは『Blackpool(原題)』

3. 『The Inbetweeners(原題)』3.1

オリジナルは『思春期まっただ中』

4. 『The Minister of Divine(原題)』3.5

オリジナルは『The Vicar of Dibley(原題)』

5. 『I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!(原題)』3.6

オリジナルは同名のリアリティシリーズ

6. 『Coupling(原題)』3.7

オリジナルはジャック・ダヴェンポート(『ザ・モーニングショー』)らが出演した同名のシットコム

7. 『Payne(原題)』3.8

オリジナルは『フォルティ・タワーズ』

8. 『Red Dwarf USA(原題)』3.9

オリジナルは『宇宙船レッド・ドワーフ号』

9. 『Skins(原題)』3.9

オリジナルは『Skins - スキンズ』』

10. 『アメリカン・アイドル』4.1

オリジナルは『ポップアイドル』

