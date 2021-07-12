¡ÚIMDbÉ¾²Á½ç¡Û±Ñ¹ñ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¥É¥é¥Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¡õ¥ï¡¼¥¹¥È10
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎTVÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ñ¹ñÈÖÁÈ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Îã¤Ï¿ôÂ¿¤¤¡£°ìÊý¤Ç¤½¤ì¤é¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¤ª¤è¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£TV¡¦±Ç²èÀìÌç¥µ¥¤¥È¤ÎIMDb¤Î¥æ¡¼¥¶É¾²Á¤ò´ð¤Ë¡¢±ÒÀ±ÊüÁ÷Freesat¤¬¤Þ¤È¤á¤¿·ë²Ì¤ò±Ñwalesonline.com¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ñ¹ñ»ºÈÖÁÈ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿132¤Î¥¢¥á¥ê¥«À½ÈÖÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢64¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤è¤êÄã¤¤É¾²Á¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï7¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬Æ±É¾²Á¡¢29¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆNBC¤Î¡Ø¥¸¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ù¤Ç¡¢10ÅÀËþÅÀÃæ8.9ÅÀ¤Î¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ø¤ß¤Ë±Ñ¹ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉ¾²Á¤Ï8.5ÅÀ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼·ó¼ç±é¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹¡Ê¡Ë¤ò°ìÌöÀ¤³¦Åª¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¡Ø¥¸¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ù¤Ï9¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ç·×201¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Î¼ç±é¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥«¥ì¥ë¡Ê¡Ø40ºÐ¤ÎÆ¸ÄçÃË¡Ù¡Ë¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ºÇÄãÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡ØSpaced¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡£±Ñ¹ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ÎË®Âê¤Ï¡ØSPACED ¡Á²¶¤¿¤Á¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡Á¡×¡Ù¤Ç¡¢10ÅÀËþÅÀÃæ1.4ÅÀ¤È¤¤¤¦ÄãÉ¾²Á¡£°ø¤ß¤Ë±Ñ¹ñÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï8.5ÅÀ¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥À¥á¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÊ±¤·¤¿¤Î¤Ï¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ú¥Ã¥°¡Ê¡Ë¡£¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¡Ø¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥¢¥ó¥º¡¡¼º¤ï¤ì¤¿ÈëÊõ¡Ù¡Ë¤È¥µ¥é¡¦¥ë¡¼¡Ê¡ØBONES¡Ù¡Ë¤¬¥«¥Ã¥×¥ë¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¡£
°Ê²¼¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤È¥ï¡¼¥¹¥È¥Æ¥ó¡£
¥Ù¥¹¥È10
1.¡Ø¥¸¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ù8.9
2.¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¡¼¥É¡¡ÌîË¾¤Î³¬ÃÊ¡Ù8.7
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡ØÌîË¾¤Î³¬ÃÊ¡Ù
3.¡Ø¥·¥§¥¤¥à¥ì¥¹¡¡²¶¤¿¤Á¤ËÃÑ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù8.6
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡ØÃÑ¤Ï¤«¤¼Î¤Æ¡Ù
4.¡ØThe People's Couch¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù8.6
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡ØGogglebox¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
5.¡ØWhose Line Is It Anyway?¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù8.5
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÏÆ±Ì¾¤ÎÂ¨¶½¥³¥á¥Ç¥£
6.¡ØFrontier House¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù8.5
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡ØThe 1900s House¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
7.¡ØHope Island¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù8.4
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡ØBallykissangel¡Ù¡Ë¡Ù8.4
8.¡ØVeep¡¿¥ô¥£¡¼¥×¡Ù8.3
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡Ø´±Î½Å·¹ñ¡ª¡Áº£Æü¤â¥Ä¥¸¥Ä¥Þ¹ç¤ï¤»¥Þ¥¹¡Á¡Ù¡Ë¡Ù
9.¡ØQueer as Folk¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù8.3
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÏÆ±Ì¾¥É¥é¥Þ
10. ¡ØA Touch of Grace¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù8.3
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡ØFor the Love of Ada¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
The Inbetweeners(@theinbetweenersbible)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¥ï¡¼¥¹¥È
1. ¡ØSpaced¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù1.4
2. ¡ØViva Laughlin!¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù3.0
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡ØBlackpool¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
3. ¡ØThe Inbetweeners¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù3.1
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡Ø»×½Õ´ü¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡Ù
4. ¡ØThe Minister of Divine¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù3.5
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡ØThe Vicar of Dibley¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
5. ¡ØI'm a Celebrity... Get Me Out of Here!¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù3.6
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÏÆ±Ì¾¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º
6. ¡ØCoupling¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù3.7
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥À¥ô¥§¥ó¥Ý¡¼¥È¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿Æ±Ì¾¤Î¥·¥Ã¥È¥³¥à
7. ¡ØPayne¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù3.8
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¡¦¥¿¥ï¡¼¥º¡Ù
8. ¡ØRed Dwarf USA¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù3.9
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡Ø±§ÃèÁ¥¥ì¥Ã¥É¡¦¥É¥ï¡¼¥Õ¹æ¡Ù
9. ¡ØSkins¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù3.9
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡ØSkins - ¥¹¥¥ó¥º¡Ù¡Ù
10. ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù4.1
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡Ø¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¡¼¥É¡¡ÌîË¾¤Î³¬ÃÊ¡Ù©David Giesbrecht / Netflix
¡ØVeep¡¿¥ô¥£¡¼¥×¡Ù©HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.
¡Ø¥¸¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ù (C)BBC 2001
¡Ø»×½Õ´ü¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡Ù