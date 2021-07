『名探偵ポワロ』ロケ地とアガサ・クリスティゆかりの地を巡るロンドンオンラインツアーが催行決定！

イギリスから生中継! 『名探偵ポワロ』ロケ地と、"ミステリーの女王"アガサ・クリスティゆかりの地を巡るロンドンオンラインツアーが開催される。

AXNミステリーを運営する株式会社ミステリチャンネル企画協力のもと、世界150カ国の現地体験型オプショナルツアー専門予約サイト、ベルトラを運営するベルトラ株式会社が全4回にわたって開催する、日本初となるアガサ・クリスティ社公認のイギリスオンラインツアー。

ギネスブックが"史上最高のベストセラー作家"と認定したアガサ・クリスティ。彼女の著書は全世界で20億部以上出版されており、『名探偵ポワロ』『ミス・マープル』、映画『ナイル殺人事件』(2022年2月11日公開)など様々な作品が映画・ドラマ化され、今なお根強い人気を誇っている。

そんなクリスティ作品をテーマにした全4回となるオンラインツアーでは、ロンドンをはじめとしたイギリス各地と生中継で結び、クリスティゆかりの地と、クリスティ原作の海外ドラマ作品のロケ地などを現地ガイドがたっぷりとイギリスの魅力を紹介。クリスティファンはもちろん、ファンならずとも楽しめる。

2021年7月31日(土)に催行される第1回目は、デビッド・スーシェ主演『名探偵ポワロ』の全70話コンプリート放送にあわせ、ロンドン中心部から生中継。ポワロとクリスティゆかりの地を紹介する。

アガサ・クリスティ社会長兼CEOのジェームズ・プリチャードは、「海外旅行が制限されている今、ベルトラ社が私の曾祖母であるアガサ・クリスティの人生や作品において重要な意味を持つロンドンやイギリス各地への一連のバーチャルツアーを展開することを嬉しく思います。参加者の方々がAXNミステリーの放送でお気に入りのエピソードを見るのと同時に、作品の理解をより深められる本ツアーを大いに楽しんでいただけることを願っています」とコメント。

■概要

<第1回:ロンドンのアガサ・クリスティゆかりの地>

『名探偵ポワロ』に登場するポワロのマンションや、ロンドン中心部レスタースクエア周辺のアガサ・クリスティのモニュメントなど、ロンドンの街並みと合わせ各地に点在するゆかりの地を紹介。

開催日時:2021年7月31日(土)16:00〜17:00

URL:https://www.veltra.com/jp/europe/uk/london/a/169016

料金:20ポンド(約3,150円※)

※現地通貨での決済となるため、日本円での請求金額が変動致します。

<第2回:アガサ・クリスティの故郷トーキー>

アガサ・クリスティの故郷、イングランド南西部の街トーキーを舞台に、クリスティゆかりの地と『名探偵ポワロ』や『ミス・マープル』などのドラマロケ地に加え、保養地としても人気の街の見どころを巡る。

開催日時:2021年秋

料金:後日決定

<第3回:クリスマスのロンドン>

美食家としても知られるアガサ・クリスティ。クリスマスシーズンのきらびやかなロンドンを舞台に『名探偵ポワロ』や『ミス・マープル』で欠かせないティータイムをピックアップ。その他クリスティが好んだ食べ物などを紹介するロンドングルメツアー。

開催日時:2021年冬

料金:後日決定

<第4回:ロンドンの駅と列車>

ロンドン市内の主要駅パディントン駅、ヴィクトリア駅、キングスクロス駅を巡り、『オリエント急行の殺人』など列車を舞台にしたアガサ・クリスティ作品にまつわるスポットを巡る旅情緒たっぷりのツアー。

開催日時:2022年春

料金:後日決定

※ツアー内容は変更となる可能性がございます。



<AXNミステリー放送情報>

『名探偵ポワロ』全70話コンプリート放送

二カ国語版:7月21日(水)6:00スタート

※第1話〜5話はスカパー!無料放送でご覧いただけます。スカパー!新規加入者限定のプレゼントキャンペーンも実施。詳しくはAXNミステリーウェブサイトまで!

https://www.mystery.co.jp/present/poirot_hosokinen

