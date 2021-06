¡Ø¥³¥Ö¥é²ñ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥­¥ã¥¹¥È¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª

映画『ベスト・キッド』シリーズの30年後を描く、Netflixの人気ドラマ『コブラ会』。続編ドラマには映画シリーズのオリジナルキャストが数多く続投しているが、シーズン4では映画に登場した"ヴィラン"がカムバックすることが明らかとなった。米Screen Rantが報じている。

『コブラ会』は、『ベスト・キッド』シリーズの主人公ダニエル・ラルーソ(ラルフ・マッチオ)とライバルだったジョニー・ローレンス(ウィリアム・ザブカ)が再会し、今度はお互いの弟子を戦わせて対立する姿が描かれる。

今回カムバックすることになったのは、『ベスト・キッド3/最後の挑戦』(1989年)に登場したコブラ会のメンバー、テリー・シルバーを演じたトーマス・イアン・グリフィス。



テリーはコブラ会の創設者ジョン・クリース(マーティン・コーヴ)の旧友で、二人はベトナム戦争で一緒に戦った仲。『ベスト・キッド3』でテリーはダニエルに復讐を企てるクリースに手を貸すという役どころだった。

シーズン3では、クリースのベトナム時代のフラッシュバックに"トウィッグ"と呼ばれる戦友が登場し、クリースが戦地で彼の命を助けたことが明らかとなった。そして最終話では、クリースがテリーの写真を見ながら電話をかけるシーンがあったため、シーズン4にトーマスが出演するのではないかと噂されていた。

トーマス演じるテリーのカムバックについて、共同クリエイターを務めるジョシュ・ヒールドとジョン・ハーウィッツ、ヘイデン・シュロスバーグが語っている。「シリーズが始まって以来、僕たちはコブラ会道場の共同創設者である、テリー・シルバーをユニバースに登場させる適切なタイミングを慎重に見計らってきた。その瞬間が今なんだ。トーマス・イアン・グリフィスの壮大なフランチャイズへのカムバックを、世界中のファンが体験することが待ちきれないよ」

なお、シーズン3では映画シリーズでダニエルとジョニーが奪い合ったアリ・ミルズ役のエリザベス・シュー、『ベスト・キッド2』でダニエルと恋仲になったクミコ役のタムリン・トミタ、ダニエルの敵となったチョーゼン役のユージ・オクモトがゲストとして登場している。

