『ARROW』デヴィッド・ラムゼイ、グリーン・ランタンは演じないと断言！『レジェンド・オブ・トゥモロー』で演じる"謎のキャラクター"について語る

米CWのDCドラマ『ARROW/アロー』で8シーズンにわたりジョン・ディグル/スパルタンを演じたデヴィッド・ラムゼイ。昨秋に、 『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン6に"謎のキャラクター"でカムバックすると報じられていた彼が、その役柄について少し明らかにした。

デヴィッドは、『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン6には謎の役で出演すると言われていた。

その謎の役についてデヴィッドは最近、米TV Lineのインタビューで語り、「『レジェンド・オブ・トゥモロー』で僕が謎のキャラクターを演じると報じられていたけど、このシリーズには時空飛行艇(ウェーブライダー)が登場してキャラクターが時空を旅するから、ファンがグリーン・ランタン隊と結び付けているという噂があった。それから、最後にディグルを目にしたときに彼はメトロポリスに向かう途中で、光るグリーンのボックスに遮られていたから、そう理論づけるのは理解できるよ。でも、『レジェンド・オブ・トゥモロー』で演じるのはまったく違うキャラクターなんだ。歴史的な人物で、西部開拓時代のキャラクターだよ」と、ファンが予想していたグリーン・ランタンではないと断言した。

米TV Lineは、『レジェンド・オブ・トゥモロー』でジョンが演じるキャラクターの画像を公開しており、それを見たファンの間では、その人物はミシシッピ川西部で初の黒人副元帥となったバス・リーヴスではないかと囁かれている。

TVLine(@tvline)がシェアした投稿

そして、『ARROW』ファイナルシーズンでジョンが遭遇したグリーンのボックスについては、『THE FLASH/フラッシュ』と『Superman & Lois』、『BATWOMAN/バットウーマン』、『SUPERGIRL/スーパーガール』で掘り下げられるとデヴィッドが付け加えていた。

なおデヴィッドは、『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン6の第8話「Stressed Western(原題)」で謎のキャラクターを演じるだけでなく監督も務めている他、『SUPERGIRL/スーパーガール』、『Superman and Lois』でメガホンを執る予定。

David Ramsey(@davidpaulramsey)がシェアした投稿

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ARROW/アロー』(c)2020 Warner Bros. Entertainment Inc. ARROW TM and all pre-existing characters and elements TM and (c)DC Comics.