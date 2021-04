IMDb評価順、"この人が出てたら外れなし"オリヴィア・コールマン出演作TOP10

世界最大級の映画データベースサイト、IMDb。映画のみならず海外ドラマの情報も充実しており、世界各国からエンタメ関係者やファンが集う。登録ユーザーによる10段階評価機能もついており、世界的評価をチェックできるのも魅力の一つだ。以前、ジャンル別にIMDbランキングをご紹介していたが、今回は俳優別にご紹介。"この人が出てたら外れなし"といえるイギリス人女優オリヴィア・コールマンの出演作の中から、世界中のエンタメ通が評価したTOP10をご紹介したい。

1974年イギリス生まれのオリヴィア。コメディからドラマまで幅広くこなす実力派として知られる彼女の出演作品数は製作予定のものも含めると109作に及ぶがそのTOP10にランクインしたのは...。

10位『女王陛下のお気に入り』(2018年)7.5

9位『思秋期』(2011年)7.6

8位『ホットファズ 俺たちスーパーポリスメン!』(2007年)7.8

7位『レ・ミゼラブル』(2018 年〜2019年)7.8

6位『Fleabag フリーバッグ』(2016年〜2019年)8.7

10作中6作がTVシリーズという結果に。意外なことにアカデミー賞主演女優賞を受賞し、オスカー女優という称号をもたらした『女王陛下のお気に入り』は10位。ゴールデングローブ賞を受賞した『ナイト・マネジャー』や『ザ・クラウン』を抜いて、堂々の1位に輝いたのは『Fleabag フリーバッグ』! 笑顔なのに目が笑っていない強烈なゴッドマザー役はオリヴィアにしかなし得ないなと納得。シーズン1とシーズン2、あわせて全12話で完結する『Fleabag』はAmazonプライムビデオで見ることができる。

5月14日(金)より公開予定のアンソニー・ホプキンスとの共演映画『ファーザー』は4位に。この作品でオリヴィアはアカデミー賞助演女優賞にノミネートされている。2度目のオスカー受賞なるのか、日本時間4月26日に行われる第93回アカデミー賞授賞式に注目したい。(海外ドラマNAVI)

