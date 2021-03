【プレゼント】『ARROW / アロー』『SUPERGIRL / スーパーガール』放送記念！DCタンブラーをプレゼント！

"アローバース"と呼ばれる壮大な世界が生まれるきっかけを作ったDCドラマ『ARROW / アロー』のファイナルシーズンと、同作のスタッフが贈る『SUPERGIRL / スーパーガール』シーズン5の日本初放送を記念して、DCタンブラーを3名様にプレゼント!

3月27日(土)より海外ドラマ専門チャンネルAXNで日本初放送となる『ARROW』ファイナルシーズンと『SUPERGIRL』シーズン5。

『ARROW』ファイナルとなるシーズン8では、家族、そしてチームから離れてスター・シティだけではなく、マルチバース全体を救うため自らの命が犠牲になるかもしれないと知りつつも、かつてないほど困難な戦いに挑むオリバー・クイーン(スティーヴン・アメル)。一方、2040年の未来では、オリバーの息子ウィリアムと娘のミアが未来のチームアローとして新たな敵と対決する。

ジャーナリズムに目覚めたカーラ(メリッサ・ブノワ)だが、ある日突然彼女の務めるキャットコー・メディアが売却されてオーナーが代わり、ビジネスを最優先にする会社の新しい方針に戸惑う。一方、レナ・ルーサーは親友のカーラがスーパーガールであることを知り、騙されていたことを恨む。そして、レナは人類をよりよく作り直すという野望を抱き、秘密裏に人間を洗脳する装置を作ろうとする。明らかになる衝撃的な事実と新たな脅威が描かれる。

今回ご提供いただいたプレゼントはこちら。

【DCタンブラー(200ml)】

■募集人数:3名様

■応募方法:はがき(往復はがき・封書は不可)に必要事項(氏名/郵便番号/住所/電話番号)を明記の上、下記の宛先までお送りください。

『アロー/スーパーガール』海外ドラマNAVI係

■締切:4月30日(金)必着

放送情報

・『SUPERGIRL / スーパーガール』シーズン5

3月27日(土)22:00 よりAXN にて日本初放送

※本ページに掲載されているキャンペーンは、ワーナー・ブラザース テレビジョンより提供されています。個人に関する情報については、ワーナー・ブラザース テレビジョンに移行し、本キャンペーンの応募・当選等に関するご連絡の目的にのみ利用します。ご応募により個人情報の取得に同意したものとみなします。

Photo:DCタンブラー TM & © DC and WBEI/『ARROW / アロー』シーズン8 ARROW and all pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. ARROW series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved/『SUPERGIRL / スーパーガール』シーズン5 SUPERGIRL and all pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. Supergirl series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.