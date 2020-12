小川の近くを散歩していた55歳の父親が「これくらいの川なら問題なく飛べる」と言うと、娘は「じゃあこの川を飛べたら10ポンド(約1300円)あげる」と挑発した。負けず嫌いな父親は「余裕だよ」と豪語し、勢いをつけて大ジャンプを試みた。しかしあと一歩対岸には届かず、ずぶ濡れになってしまった。これは「余裕だよ」の失敗フラグを見事回収した、勇敢な“あるある”父さんのリアルストーリーである。『Daily Record』などが伝えている。 スコットランド のアンガスにあるレザム村に住むキンバリー・スーターさん(Kimberley Soutar)は今月6日、近くの公園「Monikie Country Park」に家族で散歩に来ていた。小さな小川に差しかかると、父親のイアンさん(Ian、55)が「これくらいの川なら普通に飛び越えられるよ」と言い出した。キンバリーさんは「じゃあ飛び越えられたら10ポンド(約1300円)あげるよ」とイアンさんを挑発したという。キンバリーさんはカメラを構えて、イアンさんの挑戦を録画し始めた。イアンさんの「余裕だ」と言わんばかりの自信に満ちた笑顔からは、その頭上に失敗フラグが浮かび上がってくるのが見えるようである。日本的に言うならば「これは絶対やめておいた方がいい案件」と周囲の誰もが一瞬は思ったはずだ。しかしイアンさんはイメージトレーニングをするかのようにルートを確認すると、助走をつけて走り出した。両腕を高く突き上げ大ジャンプを披露したが、わずかに対岸には届かず水の中に着地してしまった。さらにバランスを崩して尻もちをつき、背中までびしょ濡れになっている。周囲の想像以上にイアンさんがフラグを回収してしまった瞬間である。これには家族も大爆笑で、キンバリーさんがこの動画を「父親に10ポンド賭けたんだけど、失敗しちゃった。けど父はお金をもらってもいいと思うな」とFacebookやTikTokに投稿すると、今月14日の時点でTikTokには12万6千件以上の「いいね」が寄せられ、多くの人の笑いを誘っている。ユーザー達からは「笑いが止まらないよ」「ジャンプした場所が悪かったな」「慰める意味でも彼に10ポンドを渡してあげて」「愉快なお父さんだね」など、爆笑の絵文字とともに多数のコメントが届いた。ちなみに転んだ後すぐに立ち上がり照れ笑いしているイアンさんだったが、後になって腰に痛みが出てきてしまったそうだ。キンバリーさんは「父が転んだ時、私は笑いが止まらなかったんだけど、一緒にいたきょうだいの1人は笑う前に15分くらいずっと父を心配していたわ」と明かした。さらにイアンさんは自宅に戻った後、携帯が無いことに気付いた。これについてキンバリーさんは「父は車に置いてきたのかもと思ったらしいのですが、私のきょうだいがジャンプした小川に沈んでいる携帯を見つけました。父が一晩お米の中に携帯を入れて乾燥させると、無事に使えたみたいです」と語っている。水没した携帯は復活し、何より大きな怪我もなくさらには多くの人に笑いを届けてくれたイアンさんであった。画像は『Daily Record 2020年12月10日付「Scots grandad tries to jump stream for £10 bet and fails spectacularly」(Image: Deadline News)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)