『アウトランダー』カトリーナ・バルフ、クレア役に決まったのはドラマ撮影開始の直前だった！

ダイアナ・ガバルドンのベストセラー小説をドラマ化した大人のファンタジー・ロマンス巨編『アウトランダー』に主演するカトリーナ・バルフが、なんと撮影が始まる直前にキャスティングされていたことがわかった。

米Colliderのインタビューでクリエイターのロナルド・D・ムーアが、最初、製作チームは主人公クレア役の女優を見つけるのは簡単だろうと踏んでいたのだと明かした。

20世紀に生きる、賢いイギリス人女性を演じられる女優は大勢いると軽く考えていたのに、実際には大勢の女優と台本読みをしてオーディション・テープを見たが、なかなか候補が見つからなかったとのこと。

製作チームは、人の考えを見抜けるような知性を持ち合わせた女優を求めており、かつジェイミー役のサム・ヒューアンと素晴らしいケミストリーがあることも重要だった。

そして、製作チームが頭を悩ませながら選考が後半戦に入っていた頃に、ムーアがカトリーナ・バルフのオーディション・テープを手にし、キャスティング・チームの間で彼女が圧倒的な人気を誇っていたそうだ。

当時を振り返ったムーアは、「カトリーナをキャスティングしたら、翌日に彼女が飛行機でスコットランドに到着し、その2日後に撮影が始まったんだ。製作チームは撮影を開始する寸前だったから、(主役が決まらなくて)みんなビクビクし始めてたところだったよ」とキャスティング秘話を披露していた。

『アウトランダー』に出演する前、カトリーナはJ・J・エイブラムス監督によるSF冒険映画『SUPER 8/スーパーエイト』や犯罪サスペンス映画『グランド・イリュージョン』、シルヴェスター・スタローンとアーノルド・シュワルツェネッガーが主演したアクション映画『大脱走』などに出演し、主に映画界で活躍していた。

AXNて6月6日(土)10:00より日本初放送。本編直後にはインタビューなどの特典映像も放送予定だ。(海外ドラマNAVI)

Photo:『アウトランダー』シーズン5 (c) 2019 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.